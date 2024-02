TRANSDOLOMITES * LINEA 180 BOLZANO-SAN GIOVANNI FASSA: GIRARDI, « NUOVO POTENZIAMENTO ESTIVO »

07.55 - giovedì 29 febbraio 2024

Linea 180 di collegamento tra Bolzano e San Giovanni di Fassa. Potenziato il sevizio estivo 2024. IL 26 gennaio 2024 ha avuto luogo il primo incontro del gruppo di lavoro promosso da Transdolomites per coinvolgere i territori serviti dalla linea 180 di collegamento tra Bolzano, Val D’Ega Nova Levante, San Giovanni di Fassa . Alla base di questo incontro la motivazione di promuovere il confronto tra vari soggetti serviti dalla 180, valutare i punti di forza , le criticità, prospettive di potenziamento del servizio.

Non basta semplicemente avere un buon servizio di mobilità pubblica. Serve invece fare rete a livello di comunità affinché il servizio non venga solo letto come una flotta di pullman che trasportano viaggiatori da una destinazione all’altra ma che esso diventi progressivamente strumento importante di crescita a livello sociale, economico, ambientale per residenti e turisti.

I punti di forza sono dati dal crescente utilizzo della 180 ove a bordo dei pullman sempre più si fa notare la presenza di turisti che da Giappone, Asia Orientale, USA raggiungono le destinazioni turistiche utilizzando esclusivamente i mezzi pubblici.

La criticità è data dal successo del servizio. Nella stagione estiva i pullman che in certe fasce d’orario partono da Vigo già sono pieni e alle volte decine di viaggiatori restano a terra impossibilitati a salire sui mezzi.

Questi ultimi quando raggiungono Nova Levante, i residenti ed i turisti della località citata non trovano spazio per salire a bordo.

Partendo da questi presupposti , Heinz Dellago del Servizio Trasporto Persone della Provincia Autonoma di Bolzano, Loris Comellini per Ksm Consorzio degli autotrasportatori sudtirolesi, Stephanie Völser dell’Ufficio Turistico di Nova Levante , Nicolò Weiss entrante nuovo Direttore di Apt Val di Fassa, Giulio Florian Sindaco di Sèn Jan, Polizia urbana locale, Marco Danzi di Qnex Bolzano e Massimo Girardi di Transdolomites hanno partecipato alla riunione del 26 gennaio.

Questo anche a seguito della conferma positiva di collaborazione economica comunicata da Roberto Andreatta Dirigente generale di Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione della Provincia Autonoma di Trento consistente alla copertura delle spese km della tratta sul versante trentino.

Ta li condizioni favorevoli permettono di confermare il potenziamento estivo 2024 della 180 dal 17.06-04.09 da lunedì a venerdì ( esclusi sabato e domenica) per procedere all’introduzione delle seguenti nuove corse:

– da Vigo alle ore 9:04, 10:04, 13:04

– da Bolzano alle ore: 7:37, 8:37, 11:37

– prolungamento da passo Costalunga a Vigo delle corse 16:37 e 17:37

Al potenziamento già avvenuto con il nuovo orario dicembre 2023 -dicembre 2024 si aggiunge quello relativo all’estate 2024 dove grazie al rinforzo delle corse nella parte centrale della mattina e del pomeriggio si arriva ad ottenere il servizio cadenzato ai 30 minuti per un totale di 20 corse da Vigo a Bolzano e 20 da Bolzano a Vigo.

Mai su questa tratta si era arrivati ad una così significativa offerta di collegamenti. Se da una lato è giusto esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto, il lavoro inizia adesso.

Fondamentale è predisporre sui territori una efficace campagna d’informazione che coinvolga ogni singola struttura ricettiva, gli Uffici turistici, le stesse fermate dei mezzi pubblici che devono diventare la prima carta da visita del territorio ed efficace info point della mobilità. Sempre a livello di comunicazione proponiamo come urgente fare sistema con gli orari ferroviari in modo da l’offerta di comunicazione sui servizi di tpl non avvenga a compartimento stagni ma diventino parte di un unico pacchetti di destinazione e soggiorno per far decollare concretamente un progetto di vacanza senza auto.

Non solo turismo ma una forte azione di sensibilizzazione diretta ai residenti e universalmente sono i più ostici a lasciare a casa l’auto. Ognuno ha certamente dei motivi più che giustificati al suo utilizzo ma con una tale offerta di servizio le condizioni per avviare la transizione dall’uso dell’automobile al mezzo pubblico esiste eccome.

Ecco allora la nostra proposta di pensare alla primavera 2024 come momento per programmare degli incontri pubblici destinati a imprenditori e residenti per fare comunicazione. Certamente si può guardare oltre. Le condizioni per fa evolvere la 180 in un progetto di mobilità e di esperienza di viaggio ci sono e Transdolomites non mancherà di far conoscere il proprio pensiero prossimamente.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites