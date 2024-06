GRUPPO FDI – CONSIGLIO COMUNE TRENTO* TERRITORIO – VISITE SINDACO: «IL TOUR DI IANESELLI A GARDOLO E LA COINCIDENZA DEI QUOTIDIANI NELLE CASSETTE LETTERE A RONCAFORT»

09.44 - sabato 22 giugno 2024

Che il tour delle Circoscrizioni cittadine cominciato da alcuni mesi dal Sindaco della nostra città, sia più un inizio con largo anticipo della campagna elettorale in vista delle Amministrative del prossimo anno piuttosto che una vera e propria “operazione ascolto”, crediamo ormai l’abbiano capito tutti.

Lunedì 17 giugno, dopo averlo annunciato qualche giorno prima, Ianeselli accompagnato dalla Presidente della Circoscrizione Gianna Frizzera e dal collega Consigliere Comunale del Partito Democratico Walter Lenzi, hanno passato l’intera giornata tra le Associazioni di Gardolo per concludere poi con un incontro pubblico con i residenti, incentrando la discussione principalmente sul progetto Nordus, opera fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale ma che sta generando sempre più perplessità negli stessi residenti.

Tutto secondo un ben preciso filo logico politico, insomma, la visita di Ianeselli e dei suoi prodi Cavalieri in quel di Gardolo. Tutto ampiamente scontato, meno la inspiegabile comparsa il mercoledì successivo nella stragrande maggioranza delle cassette postali dell’abitato di Roncafort, rione dove vive la Presidente Frizzera, di tantissime copie del quotidiano locale L’Adige che guarda caso riportavano a pagina 25 un bel resoconto della visita del Sindaco alla Circoscrizione di Gardolo! Non solo, ma le stesse copie del quotidiano, a detta delle tantissime persone che ci hanno segnalato la cosa, non riportavano nemmeno la classica scritta “copia omaggio”.

Il mistero s’infittisce dunque, con una miriade di coincidenze che ci spingono a delle inevitabili e maliziose conclusioni. Chi avrà pagato, ma soprattutto distribuito quelle copie del quotidiano L’Adige riportante la “passerella pre elettorale” di Ianeselli e della Presidente Frizzera a tantissimi residenti di Roncafort nella giornata di mercoledì 19 giugno?

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.