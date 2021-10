GDF – TRENTO * AVVICENDAMENTI: « IL GENERALE GUIDO ZELANO ASSUME IL COMANDO DELLA GUARDIA DI FINANZA DEL TRENTINO ALTO ADIGE, MACCANI ANDRÀ A BOLOGNA »

Il 1 ottobre 2021, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Orientale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti, si è svolta a Trento, nel piazzale del compendio “L. Bedetti”, in via Romagnosi, la cerimonia di avvicendamento nell’incarico di Comandante Regionale della Guardia di Finanza per il Trentino – Alto Adige, tra il Generale di Divisione Ivano Maccani (cedente) ed il Generale di Brigata Guido Zelano (subentrante).

Alla sobria cerimonia, tenutasi nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento dettate dall’emergenza epidemiologica da Codiv-19, hanno partecipato tutti gli Ufficiali e tutti i Comandanti di Reparto delle province di Trento e di Bolzano, il Consiglio di Base della Rappresentanza Militare del Comando Regionale Trentino Alto Adige, oltre ad una rappresentanza di finanzieri in servizio ed in congedo.

Il Generale Maccani, dopo oltre 4 anni di permanenza, lascia la città di Trento alla volta di Bologna, ove assumerà l’incarico di Comandante Regionale Emilia Romagna. Nel suo discorso di commiato si è detto onorato di aver prestato servizio in Trentino – Alto Adige, esprimendo un caloroso ringraziamento alla Superiore Gerarchia ed al personale dipendente per la disponibilità e la professionalità dimostrata in ogni momento, che hanno consentito di realizzare importanti progettualità.

Durante la cerimonia di avvicendamento, il Generale C.A. Bruno Buratti ha vivamente ringraziato il Generale Maccani per il lavoro svolto e gli apprezzabili risultati conseguiti. Il Comandante Interregionale ha formulato, quindi, al Generale Zelano i più fervidi auguri, per il nuovo incarico e per ogni futuro successo personale e professionale.

Il Generale di Brigata Guido Zelano ha 56 anni, è sposato ed ha due figlie. È stato, tra l’altro, Comandante Provinciale di Udine e di Padova, oltre che responsabile del Corso Superiore di Polizia Economico Finanziaria, che forma gli Ufficiali Dirigenti della Guardia di Finanza. Nell’ambito dei Reparti Speciali del Corpo, ha recentemente comandato il Nucleo Speciale Antitrust, che si occupa della tutela della libera concorrenza e dei consumatori.