CODACONS * NATALE 2002: « ALLE FAMIGLIE ITALIANE È COSTATO 19,8 MILIARDI, TRA PRANZI – REGALI – VIAGGI (SPESA IN AUMENTO NONOSTANTE CONSUMI RIDOTTI) »

12.37 - lunedì 26 dicembre 2022

Il Natale 2022 è costato complessivamente 19,8 miliardi di euro alle famiglie italiane. Lo afferma il Codacons, che fa i conti sulla spesa sostenuta dagli italiani tra alimentari, pranzi, cenoni, viaggi e ristoranti.

Quest’anno le famiglie hanno messo sotto l’albero un totale di 6,7 miliardi di euro in termini di regali destinati ad amici e parenti, mentre la spesa per il tradizionale cenone della Vigilia e pranzo di Natale ha raggiunto quota 2,7 miliardi – spiega il Codacons – Gli oltre 12 milioni di italiani che hanno deciso di mettersi in viaggio durante le festività natalizie hanno generato un giro d’affari pari a 10,1 miliardi di euro, e ammonta a circa 350 milioni di euro la spesa complessiva per il pranzo di Natale nei ristoranti italiani.

In totale, quindi, il Natale 2022 è costato 19,8 miliardi di euro alle famiglie, ma sulle tasche degli italiani ha influito pesantemente il caro-prezzi che, a fronte di una riduzione generalizzata dei consumi in tutti i comparti, ha portato ad un aumento di spesa a carico dei consumatori: in sostanza si è speso di più per acquistare meno – avvisa l’associazione.

Il Codacons segnala infine come quest’anno 1 regalo di Natale su 4 finirà nel girone del “riciclo”, con un sensibile incremento del numero di consumatori che metterà in vendita sul web i doni ricevuti. In base alle stime Codacons il 35% di chi ricicla i regali tenterà di venderli attraverso le nuove app, i social network e i siti di e-commerce.

SPESA NATALE 2022

REGALI: 6,7 miliardi

ALIMENTARI: 2,7 miliardi

VIAGGI: 10,1 miliardi

RISTORANTI: 350 milioni

TOTALE: 19.850.000.000 euro