ALTERNATIVA POPOLARE TRENTINO * PRESENTAZIONE CANDIDÀTI TRENTO: « SERATA CON LE LISTE DELLA COALIZIONE PER SERGIO DIVINA PRESIDENTE »

Grande successo ieri a Trento per la serata di presentazione dei candidati della coalizione a sostegno di Divina presidente. Si è svolta nella serata di ieri, presso il Grand Hotel Trento, la presentazione dei candidati al Consiglio provinciale nelle liste appartenenti alla coalizione per Sergio Divina presidente.

“Un grande successo – ha commentato quest’ultimo – con una sala tanto gremita che le sedie non bastavano nemmeno”. Sono state infatti un centinaio le persone che hanno accolto l’appello della serata organizzata magistralmente da Loredana Bettonte (Alternativa Popolare per il Trentino): presentarsi a conoscere di persona i candidati, ponendo loro domande sui temi che più stanno a cuore alla popolazione.

Oltre alla già citata Bettonte, l’incontro ha visto gli interventi del già primario di chirurgia Claudio Eccher (Alternativa Popolare per il Trentino), dell’ex consigliere comunale di Trento Gabriella Maffioletti (Alternativa Popolare per il Trentino), della giornalista Daniela Fronza (Noi con Divina) e del pianista, pilota d’aereo, paracadutista provetto ed esperto di arti marziali Raffaele Mezzani (Noi con Divina).

Presenti anche il direttore artistico Luca Valentini (capolista di Giovani per Divina), la vocal coach Carolina Roat (Giovani per Divina), il vicepresidente del consiglio comunale di Trento Vittorio Bridi (capolista di Noi con Divina) e l’artista Mattia Marinchel (Giovani per Divina).

Presente il vicesindaco di Terni, Riccardo Corridore (Alternativa Popolare), che ha portato i saluti di Stefano Bandecchi, ma anche alcuni candidati di altre coalizioni, in una curiosità animata da intenzioni di confronto serie.

“L’autonomia è l’eredità di una politica illuminata ed illuminante che abbiamo il dovere di mantenere e meritare” ha esordito dunque Loredana Bettonte, conduttrice della serata insieme al candidato presidente. Ma oltre che di autonomia, si è parlato di svariati altri temi come lavoro, aiuti alle famiglie, ricerca e digitalizzazione, sanità, scuola, turismo e diritti umani.

“Il nostro non vuole essere un partito, ma un gruppo di lavoro – è stato il commento di Sergio Divina – un cantiere aperto per chiunque voglia davvero partecipare ad un cambiamento importante e necessario per il Trentino”.

Partecipati anche gli interventi e le richieste del pubblico, che hanno trasformato la presentazione in un dialogo fruttuoso, “la cui messa in pratica attende il 22 ottobre per poter essere davvero fattiva” ha concluso Divina.