COPPOLA – GOTTARDI (ALLEANZA VERDI E SINISTRA) * PERSONALE INFERMIERISTICO: « SE BOLZANO SI MUOVE CON I FATTI, TRENTO NON PRENDE ALCUNA DECISIONE »

18.13 - mercoledì 11 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il presidente Kompatscher annuncia di aumentare di 600 euro mensili la busta paga del personale infermieristico in Alto Adige Sud Tirolo, dopo aver incentivato economicamente gli studenti infermieri e aver garantito ai professionisti sanitari agevolazioni per gli appartamenti. Se Bolzano si muove con i fatti per far fronte ad una sanità sempre più in crisi per la carenza di personale e per le pesanti condizioni di lavoro, Trento, con la giunta Fugatti, non prende alcuna decisione in favore delle professioni sanitarie. Serve subito che le istanze dei professionisti sanitari siano accolte; se vogliamo garantire ai nostri cittadini cure adeguate, dobbiamo aumentare il numero dei professionisti sanitari e migliorare le loro attuali condizioni di lavoro.

*

Lucia Coppola e Luigino Gottardi

candidati di Alleanza Verdi e Sinistra