ON. FERRARI (PD) * CER: « INTERROGAZIONE AL MINISTRO CINGOLANI, QUANDO ARRIVERANNO LE REGOLE PER LA PARTENZA DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE? » (VIDEO)

Comunità energetiche diffuse o centrale nucleare a Milano? Ferrari interroga il ministro all’ambiente sul via alle Comunità energetiche rinnovabili. Nella seduta di oggi alla Camera dei deputati l’onorevole trentina del partito democratico Sara Ferrari ha chiesto ancora una volta al Ministro dell’ambiente quando arriveranno le regole e l’autorizzazione per la partenza delle comunità energetiche, ricordando come in Trentino cittadini e imprese siano già pronti e in attesa di questo via libera e di come i consorzi di produzione di energia dei comuni trentini, i BIM, abbiano chiesto allo stesso Ministro l’urgenza di dare il via agli strumenti territoriali di autoproduzione e auto consumo di energia pulita. Pichetto Fratin ha rassicurato di aver avuto interlocuzioni recenti con l’Europa e che il provvedimento è in dirittura di arrivo.

Ferrari ha auspicato che sia “la volta buona” visto che il percorso di autorizzazione iniziato nel febbraio scorso non è ancora concluso. In vista di una possibile ulteriore crisi energetica internazionale a seguito delle terribili vicende in Medioriente, la Deputata dem ha chiesto al ministro un maggior impegno ed efficacia della sua azione politica e tecnica per sbloccare la situazione verso l’autonomia energetica del Paese. Perché – dice Ferrari- noi preferiamo che sia dia il via nei nostri territori alle comunità energetiche, piuttosto che pensare a centrali nucleari a Milano come propone Salvini.