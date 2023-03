DMAX * “FALEGNAMI AD ALTA QUOTA”: « “IL FAMILY BUSINESS” DEI CURZEL PROTAGONISTA DELLA SECONDA STAGIONE, TRA IMPREVISTI E PERICOLI (15/3 – 21.25) » (VIDEO TRAILER)

15.10 - martedì 14 marzo 2023

//

Dopo il successo della prima serie, su DMAX stanno per tornare i Curzel, la famiglia di impavidi falegnami trentini capaci, tra imprevisti, pericoli e tempi strettissimi, di rendere possibile l’impossibile. Con le nuove ristrutturazioni di rifugi ed edifici costruiti sempre più in alto, sono protagonisti della seconda stagione di “FALEGNAMI AD ALTA QUOTA”, in prima tv assoluta da mercoledì 15 marzo alle 21:25.

Dalla ristrutturazione del mitico bivacco “Buffa di Perrero” che, incastonato nella roccia a 2.760 metri sul monte Cristallo, custodisce memoria di vicende legate alla Prima Guerra Mondiale, alla costruzione di una nuova tettoia per il rifugio “Capanna Piz Fassa”, quota 3.152 metri sulle Dolomiti, un lavoro in cui i fratelli Cruzel saranno aiutati dagli angeli dell’Aiut Alpin Dolomites, i leggendari elicotteristi altoatesini. Passando dalla costruzione di una sauna in legno da trasportare in una baita ad alta quota, fino allo spettacolare intervento alla torre del Castello sulla Rocca di Arco, situato sulla cima di un imponente sperone roccioso a strapiombo sul Garda.

Tra cantieri aperti ad altitudini uniche e gru montate in condizioni quasi inverosimili, interventi di manutenzione e riparazione di vie ferrate e sentieri per alpinisti, senza dimenticare la realizzazione di baite in bioedilizia, i fratelli Curzel e i loro collaboratori porteranno gli spettatori in alcune delle location più spettacolari del Trentino, dell’Alto Adige e del Veneto. Gli interventi realizzati in questa stagione saranno spesso legati all’emergenza idrica, un tema molto delicato in montagna perché la carenza d’acqua ad alta quota mette a rischio la sopravvivenza dei rifugi.

“FALEGNAMI AD ALTA QUOTA” (6×60’) è una produzione EiE film per Warner Bros. Discovery, diretta da Katia Bernardi e realizzata con il sostegno della Trentino Film Commission. DMAX è visibile al canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky canale 170 e tivùsat canale 28. La serie è disponibile in anteprima streaming su discovery+.