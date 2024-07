ENAC * ROMA: “IL PRESIDENTE DI PALMA HA INCONTRATO JOERG EBERHART, CHIEF STRATEGY OFFICER DI LUFTHANSA»

09.04 - venerdì 26 luglio 2024



Il Presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile Pierluigi Di Palma ha incontrato ieri Joerg Eberhart, Chief Strategy Officer di Lufthansa.

Si è trattato di un primo incontro istituzionale, dopo il recente via libera della Commissione Europea alla integrazione, da sempre supportata da Enac, tra la compagnia tedesca e ITA Airways che verrà perfezionata nei prossimi mesi.

Il Presidente Pierluigi Di Palma: “Piena sintonia con Mr. Eberhart sulla necessità di una visione comune per favorire la crescita del settore, nel rispetto della tutela dei diritti dei passeggeri e della qualità dei servizi, e per garantire una maggiore offerta, a fronte di una domanda sempre più rilevante. In particolare l’aeroporto di Roma Fiumicino, la porta d’ingresso del nostro Paese, potrà essere riconosciuto come uno dei 6 hub del gruppo Lufthansa teso a sviluppare collegamenti intercontinentali, ben inserito nella strategia industriale della nuova alleanza”.