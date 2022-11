COLDIRETTI – ROMA * METEO: « MALTEMPO, DANNI ALL’AGRICOLTURA DOPO IL MESE DI OTTOBRE CON +2,04 GRADI (PUNTE DI +3,08 AL NORD) »

11.09 - domenica 06 novembre 2022

Il maltempo si è abbattuto sull’Italia dopo un mese di ottobre che ha fatto registrare un temperatura media superiore di 2,04 gradi rispetto alla media storica con una punta di ben +3,08 gradi al nord mentre nel centro Italia l’anomalia è stata di +1,62 gradi e al sud di +1,36 gradi. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati relativi ad ottobre 2022 di Isac Cnr che effettua rilevazioni in Italia dal 1800. Si tratta – sottolinea la Coldiretti – del mese di ottobre piu’ caldo mai registrato nel nord Italia mentre a livello nazionale si classifica al secondo posto dopo il 2001.

Una situazione che ha mandato la natura è in tilt con il caldo record che ha ingannato le piante fiorite fuori stagione da Nord a Sud del Paese, come in Puglia dove sono sbocciati i ciliegi mentre in Veneto fioriscono i nespoli ed anche le mimose in anticipo di 5 mesi rispetto all’8 marzo, il tradizionale appuntamento della festa della donna. Le fioriture anticipate sono pericolose perché – spiega la Coldiretti – sono sensibili al maltempo con l’abbassamento delle temperature con la conseguente diminuzione del potenziale produttivo delle coltivazioni. Ma nelle campagne gli effetti si fanno sentire anche – precisa la Coldiretti – per i parassiti che sono rimasti attivi con le temperature miti e attaccano più facilmente le colture ancora in campo, come avviene peraltro nelle città dopo sono ancora diffuse zanzare e mosche.

L’arrivo del maltempo – continua la Coldiretti – salva le semine autunnali del grano e degli altri cereali dopo un lungo periodo di caldo e siccità che ha inaridito i terreni. Ma la pioggia per essere di sollievo – conclude la Coldiretti – deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa, mentre i forti temporali, soprattutto con precipitazioni violente accompagnate da grandine provocano danni diretti sui raccolti ma anche perché i terreni non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento con frane e smottamenti come purtroppo è accaduto.