NEXTALIA SGR SPA * PARTNERSHIP: « SOTTOSCRITTO UN AUMENTO DI CAPITALE DA PARTE DI ISA SPA E FONDAZIONE ENPAM, NEL CDA FRANCESCHI E CURTI »

COMUNICATO STAMPA DUE NUOVI SOCI STRATEGICI NEL CAPITALE SOCIALE DI NEXTALIA

ENPAM ed ISA sottoscrivono l’aumento di capitale e nominano ciascuno un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione. Fondazione Enpam e l’Istituto Atesino di Sviluppo (ISA) hanno sottoscritto un aumento di capitale deliberato nel corso della giornata di ieri dall’assemblea di Nextalia SGR S.p.A., andando così ad affiancare gli altri soci – che includono, oltre al fondatore Francesco Canzonieri, Intesa Sanpaolo, UnipolSai Assicurazioni, Coldiretti, Confindustria e Micheli Associati – a conferma del sostegno istituzionale e del supporto strategico alle iniziative di Nextalia.

ENPAM ed ISA, infatti, sono già investitori di entrambi i fondi lanciati e gestiti da Nextalia, “Nextalia Private Equity” e “Nextalia Credit Opportunities”, e con l’ingresso nella compagine sociale della SGR contribuiscono a rafforzarne il posizionamento competitivo e consolidano il loro ruolo di partner strategici della Società. A tal fine, e in conformità con il nuovo statuto approvato dall’Assemblea dei soci, ENPAM ed ISA hanno nominato ciascuna un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, rispettivamente il Dott. Pierluigi Curti ed il Dott. Giorgio Franceschi.

ENPAM, l’Ente di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri, è la più grande cassa privata d’Italia, con un patrimonio di circa 26 miliardi di euro. Fra i propri iscritti conta 365mila medici e dentisti in attività, 6mila studenti degli ultimi anni dei corsi di laurea di medicina e odontoiatria e circa 160mila pensionati. Enpam mette a reddito il patrimonio per pagare prestazioni ai propri iscritti, riservando un’attenzione particolare agli investimenti che hanno ricadute sull’attività professionale di medici e odontoiatri. Dal 2021 ha inoltre lanciato il programma Tech2Doc per sostenere la transizione della pratica clinica verso il futuro.

ISA è presente ed operativa da oltre 90 anni in Trentino-Alto Adige e nelle regioni limitrofe, con l’obiettivo di acquisire partecipazioni, prevalentemente di minoranza, investendo in iniziative diversificate con il ruolo di partner di lungo periodo. Gli investimenti di ISA sono indirizzati allo sviluppo sostenibile dell’economia dei territori, ponendo massima attenzione alla trasparenza, alle best practice di governo societario e ai criteri ESG.

Francesco Canzonieri – Amministratore Delegato della SGR – ha commentato: “Siamo orgogliosi che due soggetti istituzionali di questo calibro abbiano accettato di diventare soci della SGR, confermando il loro sostegno alle iniziative della società, nonché la volontà di consolidarsi come partner strategici di Nextalia e delle sue iniziative. Naturalmente un ringraziamento va anche agli altri soci, che hanno accolto con entusiasmo questo allargamento della compagine sociale, consapevoli dell’importanza strategica di questa nuova partnership”.

Alberto Oliveti – Presidente Enpam – ha commentato: “La partecipazione dell’Enpam nel capitale di Nextalia consentirà alla Fondazione una visibilità appropriata sui processi di selezione e valutazione delle imprese innovative in cui investire. In un momento in cui la ricerca e l’innovazione tecnologica sono divenute fondamentali nel campo della salute, una partecipazione alle scelte per i Fondi di Nextalia ci permetterà di tutelare al meglio gli interessi professionali e previdenziali dei medici e degli odontoiatri nostri iscritti.”

Giorgio Franceschi – Amministratore Delegato di ISA – ha commentato: “Partecipare a progetti di lungo periodo che sostengono la crescita delle aziende è la nostra mission principale. Siamo felici di questa opportunità che ci consente di entrare in una compagine sociale di primario standing e di contribuire alla crescita di una società che, a solo due anni dalla fondazione, si è già affermata come uno degli operatori di riferimento del mercato”.