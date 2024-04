PAT * INCLUSIONE SCOLASTICA: « AL VIA LE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI, TERMINE ULTIMO 31 MAGGIO »

18.42 - lunedì 29 aprile 2024

Inclusione scolastica, al via le domande di accreditamento degli Enti.Il termine ultimo è il 31 maggio 2024. I servizi saranno rivolti agli alunni con bisogni educativi speciali.

Dal 1° al 31 maggio 2024 è possibile presentare le domande di accreditamento e le dichiarazioni di permanenza dei requisiti per gli Enti che intendono erogare servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali frequentanti istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e grado .

L’iscrizione nel registro degli Enti accreditati costituisce presupposto necessario per l’affidamento dei servizi educativi e per garantire sempre più alti livelli di qualità. Gli Enti interessati a ottenere o mantenere l’accreditamento potranno pertanto presentare domanda, o dichiarazione di permanenza dei requisiti, all’Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza del Servizio istruzione, presso il Dipartimento istruzione e cultura della PAT.

Queste le modalità per la presentazione delle domande e delle dichiarazioni di permanenza dei requisiti:

– posta elettronica certificata all’indirizzo: serv.istruzione@pec.provincia.tn.it (modalità di consegna obbligatoria per gli Enti pubblici)

– consegna a mano con contestuale rilascio della ricevuta;

– consegna agli sportelli decentrati di assistenza e di informazione della Provincia autonoma di Trento, che rilasciano ricevuta attestante la data di consegna;

– lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza del Dipartimento istruzione e cultura – Servizio Istruzione provincia autonoma di Trento, Via Gilli 3, 38121 Trento.

La modulistica è disponibile sul portale della scuola trentina all’indirizzo www.vivoscuola.it e sul sito Provincia autonoma di Trento all’indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it (LINK).

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza, Servizio istruzione (uff.inclusionecittadinanza@provincia.tn.it – tel. 0461 497298).