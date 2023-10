“FLIXBUS E FLYSKI“ * PARTNERSHIP: « ORA IL TRENTINO SI RAGGIUNGE PIÙ FACILMENTE DA LOMBARDIA E VENETO, PER LA STAGIONE SCIISTICA 23/24 »

11.42 - giovedì 19 ottobre 2023

Stagione sciistica 23/24: grazie all’accordo tra FlixBus e FlySki, il Trentino si raggiunge più facilmente da Lombardia e Veneto. Grazie all’interfaccia di prenotazione multicanale di FlixBus, disponibile in 30 lingue, sarà più facile acquistare biglietti per corse FlySki verso le principali mete sciistiche del Trentino. L’accordo coinvolge 40 località della regione, dal Passo del Tonale alla Val di Fassa, raggiungibili dai principali hub della mobilità in Lombardia e Veneto. La collaborazione punta a promuovere il territorio presso un pubblico sempre più internazionale, unendo la vocazione e il richiamo globale di FlixBus con il forte radicamento di FlySki nel contesto.

In vista della stagione sciistica, FlixBus e FlySki stringono un accordo per consentire di raggiungere con facilità alcune delle più note località trentine dalla Lombardia e dal Veneto. L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio paesaggistico, enogastronomico e culturale del territorio presso un pubblico quanto più ampio possibile, in Italia ma anche all’estero.

Su tutti i canali di vendita FlixBus sono già acquistabili biglietti per corse operate da FlySki verso 40 località sciistiche trentine in diversi comprensori, dal Passo del Tonale alla Val di Fassa, con partenze dal 7 dicembre. Promuovendo il servizio tramite l’interfaccia di prenotazione di FlixBus, disponibile in 30 lingue, sarà possibile incrementare la conoscenza del territorio presso un pubblico internazionale. I collegamenti per il Trentino partiranno da alcuni dei principali hub della mobilità in Lombardia e in Veneto, fra cui la Stazione Centrale di Milano e gli aeroporti di Milano Linate, Orio al Serio e Venezia. Ciò consentirà di accogliere i flussi turistici provenienti dall’estero e veicolarli verso i comprensori della regione, con possibili benefici per il Trentino ma anche per Lombardia e Veneto.

Dalla Lombardia: partenze da Milano e dagli aeroporti di Linate e Bergamo-Orio al Serio. Chi parte dalla Lombardia potrà raggiungere tutte e 40 le località interessate dalla collaborazione, situate nei comprensori di Val Rendena, Madonna di Campiglio-Folgarida, Val di Fiemme, Val di Fassa, San Martino di Castrozza-Primiero, Bellamonte, Val di Sole e Passo del Tonale, partendo dalla stazione Centrale di Milano e dagli aeroporti di Linate e Bergamo-Orio al Serio.

Tra le mete più note, si possono citare Pinzolo, Madonna di Campiglio, Folgarida, Cavalese, Predazzo, Moena, Canazei, San Martino di Castrozza, Marilleva e Passo del Tonale.

Le corse partiranno giovedì 7 dicembre e saranno poi attive ogni fine settimana fino ad aprile, sia il sabato che la domenica, e nelle giornate di martedì 26 dicembre e martedì 2 gennaio.

Grazie al collegamento con gli aeroporti, il servizio potrà essere utile non solo alle persone in partenza dalle città di Milano e Bergamo, ma anche da quelle che arriveranno in aereo dagli altri Paesi.

Le stesse Milano e Bergamo, inoltre, potranno beneficiare dell’arrivo dall’estero di persone che si potrebbero trattenere in città prima di ripartire per il Trentino, generando un indotto a livello turistico.

Il servizio offerto in collaborazione con FlySki si va ad aggiungere alle tratte già operate da FlixBus tra Milano, Bergamo e gli aeroporti lombardi e il Trentino: con FlixBus, Trento è raggiungibile fino a 7 volte al giorno da Milano, ed è collegata con gli scali di Linate (in 3 ore) e Orio al Serio (in circa 2 ore e 20 minuti). Da Milano e Orio al Serio si può raggiungere anche Rovereto.

Dal Veneto: partenze da Mestre e dagli aeroporti di Venezia Marco-Polo, Verona e Treviso

Anche dal Veneto sarà più facile raggiungere i comprensori sciistici trentini già citati, grazie alle corse in partenza dalla stazione di Mestre e dagli aeroporti di Venezia Marco-Polo, Verona e Treviso.

Anche per questi collegamenti sono già in vendita biglietti per corse a partire da giovedì 7 dicembre e per tutti i sabati e domeniche fino ad aprile, oltre che per martedì 26 dicembre e martedì 2 gennaio.

Analogamente a quanto già detto per la Lombardia, l’operatività di corse dall’hub ferroviario di Mestre e dagli scali aeroportuali della regione potrà giovare tanto al territorio trentino, che avrà la possibilità di accogliere nuovi turisti internazionali già in visita a Venezia o in transito dagli aeroporti, quanto allo stesso territorio veneto, dove questi turisti potrebbero trattenersi prima di ripartire per il Trentino.

Oltre al servizio offerto con FlySki, sui canali di vendita FlixBus sono disponibili diversi altri collegamenti operati dalla società degli autobus verdi tra il Veneto e il Trentino: per Trento sono operative fino a 3 corse giornaliere da Venezia, da Mestre e dall’Aeroporto Marco Polo, fino a 2 con partenza da Padova e fino a 11 con partenza da Verona. La Città Scaligera è collegata, inoltre, anche con Rovereto.