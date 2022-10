HOSPITALITY * “WELCOME TO THE NEW ERA“: « AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA DI ADVERTISING PER UNA NUOVA ESTETICA GREEN, APPUNTAMENTO A RIVA DEL GARDA (6-9/2 – 2023) »

17.17 - martedì 18 ottobre 2022

L’indoor incontra l’outdoor per fondersi in un’unica dimensione: per la sua 47esima edizione, Hospitality – la fiera internazionale leader nel settore dell’ospitalità e della ristorazione in programma dal 6 al 9 febbraio 2023 presso il Quartiere Fieristico di Riva del Garda – lancia la nuova campagna di advertising che cattura una nuova estetica green. All’insegna del claim “Welcome to the New Era”, il visual della manifestazione interpreta l’ospitalità come un’esperienza olistica che rivisita i consueti utilizzi degli spazi e riscopre un inedito equilibrio con la natura.

Il progetto, realizzato dallo studio di grafica e design The Studio nella rigogliosa cornice naturale del Du Lac Et Du Parc Grand Hotel Resort di Riva del Garda, porta l’ospite ad immergersi in un’atmosfera in cui si sente accolto: la nuova era, dove gli arredi interni si legano al mondo dell’eco e del sostenibile in un percorso multisensoriale, tra area living, wellness e un’offerta food&beverage completa.

“In linea con i nuovi scenari dell’ospitalità, sempre più legata alla rivoluzione green, abbiamo scelto per la nostra adv un’immagine che evoca il rapporto con la natura – commenta Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality. – Con un’offerta espositiva completa e numerose iniziative di carattere esperienziale, Hospitality si conferma un punto di riferimento per gli operatori Ho.Re.Ca. che in fiera avranno l’opportunità di presentare e sperimentare nuove formule di accoglienza. La nuova campagna, infatti, rappresenta il nostro spirito attento ad intercettare le sfide del comparto e a interpretare la nuova era con le tendenze future”.

“Un nuovo rapporto uomo/natura, all’insegna di rinnovati ritmi ed equilibri in sintonia con l’ambiente che ci circonda, è il concept della campagna che abbiamo voluto raccontare con un’immagine inedita e più fresca. Per il visual, abbiamo così scelto di inserire una parte di collage con effetto a contrasto per una più dinamica declinazione adattabile a tutte le esigenze comunicative”, aggiunge Laura Menichelli, Creative Director di The Studio.

La campagna sarà on air sulla stampa, sulle testate specializzate del settore Ho.Re.Ca., sul web e sui Social a partire da ottobre 2022.