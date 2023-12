DEGASPERI (ONDA) * ISTITUTO PERTINI – TRENTO: « APERTURA DEL CANTIERE PER LA NUOVA SCUOLA ENTRO L’ESTATE, NULLA DI FATTO » (VIDEO)

11.44 - giovedì 21 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Siamo tornati all’Istituto Pertini per verificare le promesse della Provincia datate gennaio 2023:

1) struttura in legno temporanea: nulla di fatto

2) apertura del cantiere per la nuova scuola entro l’estate: nulla di fatto.

Dal 2017 una scuola pubblica trentina lavora nei container nel disinteresse di assessorato e dipartimento. Una vergogna tutta trentina.