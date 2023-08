PAT * PONTE SULL’ADIGE: « DA VENERDÌ 25/8 LAVORI ALLA TANGENZIALE, MODIFICHE A VIABILITÀ (A22 GRATUITA A TRENTO – VERSO NORD) »

12.22 - sabato 19 agosto 2023

Da venerdì 25 agosto per una settimana sul ponte sull’Adige. Ecco come cambia la mobilità. Ok della Giunta: autostrada gratis in direzione Bolzano nel tratto cittadino. Lavori alla tangenziale, modifiche alla viabilità e A22 gratuita a Trento (verso nord).

A partire da venerdì 25 agosto, per una durata complessiva di sette giorni, verrà istituito il restringimento della carreggiata in direzione Bolzano sulla tangenziale di Trento (statale 12) nel tratto Piedicastello-Campotrentino per consentire i lavori di messa in sicurezza della barriera stradale del ponte sull’Adige all’altezza dello svincolo di Trento Centro.

Per favorire la viabilità e la tutela della sicurezza stradale, dovranno essere chiusi gli svincoli in ingresso alla SS 12 di Piedicastello (svincolo 5) e quelli sia in ingresso che in uscita di Trento Centro (svincolo 6). Inoltre, per quanto riguarda la viabilità urbana, il Comune di Trento istituirà su via Pedrotti il senso unico in direzione sud-nord per agevolare la circolazione dei mezzi leggeri. Nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 agosto, dalle 22.00 alle 5.30, il traffico in direzione Bolzano verrà interamente dirottato sulla viabilità urbana del Comune di Trento per consentire la posa della segnaletica e la formazione del cantiere.

Per limitare ulteriormente i disagi alla circolazione, fino al ripristino della normale viabilità sulla SS 12, nelle fasce orarie dalle 7:00 alle 20:00, è previsto l’esonero dal pagamento del pedaggio per tutti gli utenti che utilizzeranno, in alternativa alla statale 12, l’autostrada del Brennero, in direzione Bolzano, con ingresso alle stazioni di Trento sud o Trento centro ed uscita alla stazione di Trento nord.

Proprio a tal fine la Giunta provinciale ha autorizzato la stipula della convenzione tra Provincia e Autostrada del Brennero che consentirà il passaggio gratuito in A22 secondo le modalità indicate, disponendo anche la relativa copertura di spesa a carico della Provincia.