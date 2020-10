ORDINE MEDICI E ODONTOIATRI – TRENTO *  VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE: IOPPI, « UN ATTO DI RESPONSABILITà A PROTEZIONE DEI CITTADINI, IL 6/11 NOI CI SOTTOPORREMO IN BLOCCO »

L’Ordine dei Medici della provincia di Trento sostiene con convinzione la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dall’Azienda Sanitaria, che ha visto l’avvio il 30 settembre u.s. Quest’anno la vaccinazione antinfluenzale, come noto, acquista particolare significato per la concomitante infezione da SARS-Cov – 2.

Purtroppo è stato dimostrato che la scarsa propensione a vaccinarsi dei medici e operatori sanitari rappresenta un anello debole ampiamente documentato nella catena di trasmissione delle malattie infettive. E dire che gli operatori sanitari sono a maggior rischio di contrarre il virus per il quotidiano contatto con i pazienti, con il rischio, se non vaccinati, di trasmettere l’influenza a loro volta ai propri familiari, ad altri operatori sanitari e soprattutto ai pazienti, dei quali alcuni, in particolare i più fragili, possono andare incontro a forme gravi, se non addirittura letali.

I medici secondo i dati presentati alla Conferenza nazionale Medice cura te ipsum – del tutto comparabili alle statistiche disponibili a livello europeo – tendono a snobbare la vaccinazione. I dati sono impietosi. Solo il 31,4% degli operatori sanitari dichiara di essersi sottoposto, nell’ultima stagione, alla vaccinazione antifluenzale.

Sebbene nella nostra Provincia la percentuale sia migliore resta ancora inferiore alle attese per cui il direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e il Collegio dei revisori dei conti hanno deciso di dare per primi esempio di responsabilità e coerenza e con i loro famigliari e il personale di segreteria in data 6 novembre presso la sede dell’Ordine di via Zambra 16, dalle ore 18.00 alle ore 20, si sottopongono in blocco alla vaccinazione antinfluenzale.

L’intento è sensibilizzare tutti i medici a fare la loro parte aderendo loro stessi per primi alla campagna di vaccinazione testimonianza che la vaccinazione è un atto importante, un atto di responsabilità a protezione dei cittadini che abbiamo in cura oltre che di noi stessi operatori.

Dott. Marco Ioppi

Presidente dell’Ordine

Dott. Stefano Bonora

Presidente Commissione Odontoiatri