COMUNE TRENTO * « AL VIA UNA NUOVA SETTIMANA DI EVENTI TARGATI “TRENTO APERTA“, TRA LABORATORI, CINEMA E MUSICA (21/8)»

10.10 - sabato 19 agosto 2023

Al via una nuova settimana di eventi targati Trento Aperta. Tanti gli appuntamenti tra laboratori, cinema e musica La nuova settimana di eventi targati Trento Aperta inizierà lunedì 21 agosto in compagnia dell’associazione Easy Ramp, che dalle ore 16 alle 17 aspetterà i partecipanti allo skate park di via Maso Smalz per un momento di pulizie generali della struttura. L’iniziativa offrirà inoltre la possibilità di provare il roller freestyle con i membri delle associazioni sportive presenti sul posto. Per informazioni contattare l’ufficio Beni comuni al numero 0461.884551.

La serata proseguirà con il cinema alle ore 21 nel cortile di Palazzo Benvenuti per la proiezione di “The Whale”. Prenotazioni alla pagina web NuovoAstra entro le ore 20, biglietti al costo di 5 euro. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Martedì 22 agosto l’appuntamento è con “Aspettando le stelle al parco Langer 2023” dalle ore 17. L’evento, organizzato dal servizio Welfare e coesione sociale insieme al Comitato Associazioni Oltrefersina, proporrà musica, spettacoli e attività sportive e d’animazione aperte a tutti. Nel pomeriggio di martedì è prevista la presentazione del libro “Eco chiama Narciso…e lui purtroppo risponde” di Gladia Bertoldi e Drum Circle (evento ritmico aperto a tutti). L’ingresso è gratuito. Per informazioni scrivere ad antonia.banal@comune.trento.it oppure chiamare i numeri 0461.889883 – 331.1701020.

Mercoledì 23 agosto, in occasione dell’iniziativa “Estate in Oltrefersina – FòrOltra 2023!”, in Piazzale Europa dalle ore 21 si esibirà la Prass Band con brani della musica pop italiana e straniera. La partecipazione alla serata è libera e gratuita. In caso di maltempo l’evento si terrà nella sala circoscrizionale in via La Clarina 2/1. Per informazioni circoscrizione.oltrefersina@comune.trento.it oppure 0461.889870-72.

Per gli amanti del cinema la serata di mercoledì offre una duplice occasione di divertimento. L’appuntamento con il film d’animazione è dalle ore 21 a Romagnano, in via delle Sette Fontane 1, per la proiezione di “Red”. Biglietti acquistabili direttamente in loco a partire da un’ora prima l’inizio della proiezione, in caso di condizioni meteo incerte consultare il sito per aggiornamenti. Il cortile di Palazzo Benvenuti ospiterà sempre alle ore 21 la proiezione del film drammatico in lingua originale “The cakemaker”. Prenotazioni alla pagina web NuovoAstra entro le ore 20, biglietti al costo di 5 euro. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Nel piazzale della circoscrizione di Ravina alle ore 21 serata divulgativa con la professoressa Silvana Poli sul tema “Figli di ieri genitori di oggi”. L’ingresso è gratuito, in caso di maltempo l’evento si terrà nella Sala Demattè. Per informazioni info@ravina.tn.it.

Giovedì 24 agosto dalle ore 9 alle 11 appuntamento al Giardino Solženicyn, ex santa Chiara, con i laboratori artistici e relazionali. L’iniziativa, che fa parte delle attività previste nel patto di collaborazione “Un Parco di Collaborazione” ed è curata dalla cooperativa Kaleidoscopio, propone alle persone anziane momenti dedicati al disegno di fiori e alberi dal vivo a partire dall’osservazione della natura circostante. Per informazioni scrivere a benicomuni@comune.trento.it o chiamare il numero 0461.884551.