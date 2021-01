RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA “ * LUNEDÌ 18 GENNAIO IN ANTEPRIMA LA CANZONE ED IL VIDEO “ L’AMERICA “ DI ENRICO RUGGERI (PER CHICO FORTI) »

La capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini, il deputato Michele Gubitosa (M5S) e Carlo Cottarelli saranno tra gli ospiti di Nicola Porro nel nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica” – in onda domani, lunedì 18 gennaio, in prima serata, su Retequattro. Al centro della puntata, l’analisi in tempo reale della sfida finale a cui è chiamato il Governo Conte bis.

Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato alla crisi economica che colpisce le categorie commerciali costrette all’inattività dalla pandemia, con un reportage dalla Germania sui ristori che tali attività hanno ricevuto e con il racconto della protesta dei ristoratori che hanno deciso di aprire i loro locali. E ancora, un viaggio in Alto Adige con le piste innevate ma gli impianti chiusi per gli sciatori e un’intervista a Massimo Cacciari sulla stretta attualità e sulla censura messa in atto dai social.

Il “faccia a faccia” di questa settimana sarà tra Nicola Porro e Andrea Griminelli, uno dei flautisti più famosi al mondo, scelto da Luciano Pavarotti e ora impegnato in un omaggio a Ennio Morricone con Sting e Zucchero. Inoltre, Enrico Ruggeri farà ascoltare e mostrerà in anteprima il video del singolo “L’America (Canzone per Chico Forti)” che ha scritto per Chico Forti, italiano in carcere da vent’anni negli Stati Uniti per un omicidio a cui si è sempre dichiarato estraneo. Finalmente a dicembre, si è giunti alla soluzione di questa lunga vicenda giudiziaria ed è stata accolta dal Governatore della Florida l’istanza per l’imprenditore trentino di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia.

Tra gli ospiti che prenderanno parte al dibattito anche: Alessandro Sallusti, Aldo Cazzullo, Pietro Senaldi, Roberto Arditti, Mario Giordano, Anselma Dell’Olio, Veronica Gentili, Luciano Capone, Daniele Capezzone, Alessandro Rico, suor Anna Monia Alfieri, Chiara Pannacci di Officine Italia e il presidente di Federterme Massimo Caputi. Come sempre non mancheranno gli interventi di Gene Gnocchi e Vittorio Sgarbi.