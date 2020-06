RAI 1 – ” NON DIRLO AL MIO CAPO “: « DOMENICA 28 GIUGNO DUE GLI EPISODI DAL TITOLO “VESTITO O MASCHERA” E “ DIRE, FARE, COMBACIARE “ »

Nel primo episodio della serata dal titolo “Vestito o maschera”, in onda su Rai1 domenica 28 giugno alle 21.25, Enrico sfida Lisa a seguire la causa tra una cliente e una azienda tessile. Ricevuto in regalo dal capo un tailleur grigio, inizia ad assaporare il piacere del successo sul lavoro. Forse un po’ troppo: i colleghi quasi non la riconoscono e Fabrizio, che ha iniziato a frequentare, sembra venire dopo tutti i suoi impegni.

Nel frattempo l’avvocato deve seguire il caso del vecchio autista del padre Giusto, che finirà per aprirgli una nuova pista nella ricerca della verità sul padre… Nel secondo episodio, ‘Dire, fare, combaciare’, Enrico, arrabbiato con Lisa, è deciso a ricominciare a sfruttarla come praticante. Ma il cardinale Balestra, cliente della causa in corso nello studio legale, si convince che Lisa sia la fantomatica fidanzata di Enrico, e pretende che i due seguano insieme il suo caso. Nel frattempo, mentre Lisa si chiede se sia giusto far conoscere Fabrizio ai suoi figli, Mia è decisa ad accettare la storia di Romeo con Greta. Il caso le dà una mano: in piscina, infatti, incontra un affascinante nuotatore, colpevole di averle rubato la corsia…