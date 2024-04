CONFAGRICOLTURA TRENTINO * SETTORE ITTICO: « “ASTRO“ PROTAGONISTA AL SEAFOOD EXPO GLOBAL DI BARCELLONA »

16.49 - lunedì 29 aprile 2024

ASTRO ha partecipato al SEAFOOD EXPO GLOBAL di Barcellona, tenutosi dal 23 al 25 aprile 2024, evento internazionale accreditato come il più importante del settore ittico. Un vero e proprio punto di riferimento per il settore ittico, dove sono presenti più di 80 paesi, oltre che buyers, fornitori e media provenienti da tutto il mondo. Nella tre giorni tra panel e professionisti del settore, non poteva mancare anche Astro.

Astro è ospite allo stand Italia a cura di MASAF (grazie al supporto dell’ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA della Provincia autonoma di Trento e al supporto di TRENTINO MARKETING) per rappresentare i prodotti agroalimentari trentini. Per Astro è sicuramente una vetrina importante per far conoscere a livello internazionale le specialità ittiche trentine, soprattutto con i prodotti lavorati, che più facilmente si prestano ad essere trasportati in paesi più distanti.

Ospite dell’evento il Ministro FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, che ha visitato lo stand ASTRO, assaggiando alcuni prodotti ASTRO in abbinamento al Trentodoc. In quest’occasione il Ministro Lollobrigida ha espresso la sua gratitudine a tutti gli imprenditori e ai professionisti del settore per il loro impegno e la loro passione nel promuovere e valorizzare il prodotto ittico italiano, riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di eccellenza.