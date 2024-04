GPI – TRENTO * ASSEMBLEA – BILANCIO 2023: « DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,50 PER AZIONE, NOMINATO IL CDA »

16.26 - lunedì 29 aprile 2024

L’Assemblea degli Azionisti di GPI (GPI:IM), società quotata sul segmento Tech Leaders del mercato. Euronext Milan, leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Fausto Manzana.

Nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con L. 24 aprile 2020 n. 27 e ss.mm.ii., i lavori si sono svolti con la sola partecipazione del Rappresentante Designato, portatore di complessive n. 21.423.808 azioni ordinarie sulle n. 28.906.881 azioni ordinarie in circolazione, rappresentanti n. 31.888.001 diritti di voto pari all’80,99% dei complessivi 39.371.074 diritti di voto.

In particolare, l’Assemblea ha deliberato:

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Gpi S.p.A., che evidenzia un utile di esercizio di € 18.810.280,00;

2. di approvare la seguente ripartizione dell’utile dell’esercizio:

• a Riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, l’importo di € 568.001,97;

• alla costituzione della «Riserva utili su derivati non di copertura» e della «Riserva utili su cambi non realizzati» per complessivi € 9.865.543,79;

• previo prelievo da Riserve disponibili di complessivi € 6.028.527,76, la distribuzione di un dividendo lordo pari ad € 0,50 per ogni azione avente diritto (al netto, quindi, delle n. 96.357 azioni proprie ordinarie detenute dalla Società).

Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 29 maggio 2024, con data di stacco (cedola n. 7) il 27 maggio 2024 e record date in data 28 maggio 2024;

3. di approvare la politica di remunerazione per il triennio 2024-2026 e di esprimersi favorevolmente sui compensi corrisposti ad amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche nel 2023;

4. di fissare in tre esercizi la durata della carica degli amministratori e, dunque, di nominare per il triennio 2024-2026 un Consiglio di Amministrazione composto da n. 10 consiglieri nelle persone di:

• D’Agnese Luca

• Fiamingo Federica

• Manzana Fausto

• Baldi Francesca (1)

• Giacomoni Barbara (1)

• Manzana Dario

• Manzana Sara

• Manzana Sergio

• Rosponi Alessandro (1)

• Vitale Mario (1)

(1) Amministratore indipendente (sia ai sensi del Codice di Corporate Governance che del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

I CV dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione sono reperibili sul sito internet della Società all’indirizzo https://www.gpigroup.com/investors/governance/

Nel corso dei prossimi giorni sarà convocata la riunione del Consiglio di Amministrazione per la nomina delle cariche sociali ed il conferimento dei relativi poteri.

5. di riconoscere a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione, pro rata temporis a far data dalla nomina e per l’intera durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, e cioè, per il triennio 2024-2026, l’importo annuo di € 20.000,00 (ventimila/00).

In aggiunta, di riconoscere:

– al Presidente del Comitato Controllo e Rischi l’importo annuo di € 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00) e a ciascuno degli altri componenti l’importo annuo di € 15.000,00 (quindicimila/00);

– al Presidente del Comitato Remunerazioni l’importo annuo di € 15.000,00 (quindicimila/00) e a ciascuno degli altri componenti l’importo annuo di € 10.000,00 (diecimila/00);

– al Presidente del Comitato Strategico l’importo annuo di € 15.000,00 (quindicimila/00) e a ciascuno degli altri componenti l’importo annuo di € 10.000,00 (diecimila/00);

6. previa revoca della delibera adottata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2023:

 di autorizzare, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti cod. civ. nonché dell’art. 132 del TUF, per un periodo di 18 (diciotto) mesi, in una o più volte e in qualsiasi momento, l’acquisto di azioni ordinarie Gpi S.p.A. prive di valore nominale in una percentuale massima del 5,00% delle azioni per tempo in circolazione, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione delle precedenti deliberazioni assembleari, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, anche comunitarie, pro tempore vigenti, al fine di:

(a) effettuare operazioni di investimento e costituzione di magazzino titoli;

(b) sostenere la liquidità delle azioni ordinarie Gpi in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi anomali, nonché regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;

(c) utilizzare le azioni proprie al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservata agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione di opzioni di acquisto, sia mediante l’attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant);

(d) di acquisire azioni proprie da utilizzare per operazioni sul capitale, o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessario o anche solo opportuno procedere all’acquisto, allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi mediante cessione, permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo anche a seguito di acquisizioni e/o accordi commerciali con partner strategici;

(e) di procedere eventualmente all’annullamento, nelle forme prescritte dalla legge, delle azioni proprie (prive di valore nominale) acquistate o comunque già in portafoglio, anche con finalità di remunerazione degli azionisti.

 di stabilire che gli acquisti siano effettuati a un corrispettivo, comprensivo degli oneri di acquisto, non inferiore nel minimo di oltre il 20% e non superiore nel massimo di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Gpi registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di Borsa precedente a quello in cui viene effettuato l’acquisto o, a seconda del caso, viene annunciata l’operazione;

 di stabilire che le operazioni di acquisto saranno effettuate con le modalità indicate all’art. 144-bis, 1° comma, lettere a), b), c), d-ter), e comma 1-bis, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, in conformità alle modalità consentite dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche comunitarie, pro tempore vigenti e fermo restando l’art. 132, 3° comma, del TUF;

 di disporre che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti al momento dell’effettuazione degli acquisti;

 di autorizzare senza limiti temporali, ai sensi dell’art. 2357-ter cod. civ., qualsiasi atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, incluse le azioni eventualmente in portafoglio prima della data di efficacia della presente deliberazione, anche prima del completamento degli acquisti di azioni proprie nell’importo massimo autorizzato con la presente deliberazione, e sempre nel rispetto dell’art. 2357-ter cod. civ., in una o più volte e in qualsiasi momento, sui mercati regolamentati o fuori dai mercati o sui blocchi. Tali atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo potranno avvenire per le finalità identificate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, attività di trading, ovvero quelle al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservate agli amministratori e/o ai dipendenti della Società o di quelle direttamente o indirettamente controllate da quest’ultima, ovvero in relazione a quelle operazioni per le quali si renda necessario od opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, per l’acquisizione di partecipazioni sociali o di beni di interesse sociale nonché nell’ambito della definizione di eventuali accordi con partner strategici, in tutti i casi ai termini e alle condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, restando inteso che in relazione a qualunque atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie gli eventuali proventi rivenienti potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell’autorizzazione assembleare, il tutto nel rispetto della normativa di legge, anche comunitaria, e regolamentare pro tempore vigente;

Alla data odierna la Società detiene in totale n. 96.357 azioni proprie, pari a circa lo 0,333% del capitale sociale.

VERBALE ASSEMBLEARE

Il Verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, mediante pubblicazione presso la sede legale, sul sito internet all’indirizzo https://www.gpigroup.com/investors/eventi/ – Assemblee, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Federica Fiamingo, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.