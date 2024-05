PAT * TERRITORIO: «DODICI LE “BANDIERA BLU” TRENTINE PER IL 2024, DUE IN PIÙ RISPETTO ALLO SCORSO ANNO»

08.29 - giovedì 16 maggio 2024

Dodici Bandiere Blu al Trentino.Con due località in più rispetto al 2023 il Trentino conferma la qualità delle suoi specchi d’acqua e la bontà del lavoro per la gestione sostenibile del territorio. Sono dodici le “Bandiera Blu” trentine per il 2024, due in più rispetto allo scorso anno e più della metà di quelle complessivamente assegnate dalla Fondazione Fee Italia per le località lacustri a livello nazionale. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito oggi a Baselga di Pinè, Bedollo, Bondone, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Lavarone, Levico Terme, Pergine Valsugana, Sella Giudicarie, Tenna, Tenno, Vallelaghi, con le ultime due che vanno ad aggiungersi alle dieci riconfermate rispetto all’anno precedente.

Relativamente ai laghi, le Bandiere Blu assegnate per il 2024 sono 23, oltre la metà delle quali al Trentino. Un riconoscimento importante, che testimonia la qualità dei laghi e delle spiagge trentine, ma anche il lavoro che l’amministrazione provinciale e le comunità locali svolgono quotidianamente con impegno per tutelare e valorizzare al meglio il patrimonio lacustre e naturale del Trentino, come sottolineato con soddisfazione dall’assessore provinciale all’ambiente. Anche l’assessore provinciale al turismo ha accolto positivamente i riconoscimenti ottenuti, a conferma della capacità del Trentino di saper costruire intorno alle risorse paesaggistiche e naturali servizi di qualità che riescono ad offrire all’ospite un’esperienza completa e appagante”.

Complessivamente sono 236 le località rivierasche italiane, marine e lacustri, che hanno ottenuto dalla Foundation for Enviromental Education (FEE) il vessillo Bandiera Blu 2024 – riconoscimento che premia la qualità delle acque di balneazione, la pulizia delle spiagge e i servizi a disposizione della comunità e dei visitatori – per un totale di 485 spiagge.