APSS TRENTINO (TN) * SANITÀ: «ROVERETO, INIZIANO I TRASFERIMENTI NELLA CASA DELLA COMUNITÀ»

10.48 - giovedì 16 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nell’area ex-Bimac arriveranno le prime attività del Distretto sud, l’attivazione completa entro la fine dell’autunno. Entrano nel vivo a Rovereto i trasferimenti delle attività del Distretto sud nella nuova sede di via Lungo Leno, area ex Bimac. I primi servizi a spostarsi saranno l’Unità operativa di psicologia clinica e quella di Igiene e sanità pubblica che traslocheranno dall’attuale sede di piazzale Leoni nel corpo B della Casa della comunità rispettivamente al secondo piano e al primo piano. Nel corso del fine settimana sono previsti i traslochi di ambulatori e uffici e le attività delle due Unità operative riprenderanno a partire da martedì 21 maggio nella nuova sede.

L’area ex Bimac ospiterà la Casa della comunità, oltre alla Centrale operativa territoriale, funzioni previste dal Pnrr, la cui attivazione completa è prevista per il prossimo autunno con i trasferimenti dei servizi dal Centro servizi sanitari di via San Giovanni Bosco 6 (Unità operativa cure primarie, Servizio infermieristico cure primarie/assistenza domiciliare, Servizio cure palliative, Consultorio familiare, Servizio di alcologia, Poliambulatorio specialistico, Uffici amministrativi tra cui l’Ufficio anagrafe e scelte mediche), stabile che a fine trasloco sarà dismesso.

La nuova sede in via Lungo Leno, composta di due edifici, a conclusione dei trasferimenti avrà al suo interno oltre all’Unità operativa di psicologia clinica e a quella di Igiene e sanità pubblica, gli ambulatori dell’Unità operativa di medicina legale (attualmente in piazzale Leoni), gli studi dei medici di medicina generale e quelli dei pediatri di libera scelta.

Per quanto riguarda l’Unità operativa igiene e sanità pubblica durante il trasloco la sede di piazza Achille Leoni 11/A resterà chiusa venerdì 17 e lunedì 20 maggio e riprenderà l’attività martedì 21 nella nuova sede in vicolo Paiari 13 al piano primo. Anche l’Unità operativa psicologia resterà chiusa fino a lunedì 20 maggio e riprenderà l’attività martedì 21 nella nuova sede in vicolo Paiari 11 al secondo primo. Tutti i numeri di telefono restano invariati. A Rovereto nei prossimi mesi altri servizi di Apss si trasferiranno in nuove sedi: l’Unità operativa igiene e sanità pubblica veterinaria 2 si trasferirà entro il mese di maggio in via del Garda 44/C e 44/G (località Lizzana) ed entro il 15 giugno anche l’Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro si trasferirà in via Cavour 29/B.