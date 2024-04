APT GARDA DOLOMITI (TN) * “LA VITICOLTURA DEL LAGO DI GARDA“: « SOSTENIBILITÀ E PROMOZIONE DELL’ENOTURISMO, APPUNTAMENTO IL 6/5 »

16.16 - lunedì 29 aprile 2024

Grazie alla sua forte identità enogastronomica, il sistema gardesano rappresenta oggigiorno una delle realtà vitivinicole più significative ed una delle destinazioni turistiche più importanti del mercato europeo. Per tenere alto il gradimento di consumatori ed ospiti è però importante affrontare tematiche quali la sostenibilità e l’innovazione dell’offerta per mantenere adeguati i livelli di competitività.

Proprio su questi temi si focalizzerà la 29sima edizione del “Forum del Garda” dal titolo “La viticoltura del lago di Garda: la tradizione, la sua proiezione nel futuro, la relativa sostenibilità e la promozione dell’enoturismo”, che andrà in scena lunedì 6 maggio presso l’Hotel Du Lac et Du Parc Grand Resort di Riva del Garda.

Il programma del Forum, come da tradizione promosso dai tre Rotary Club del lago e quest’anno organizzato da quello di Riva del Garda, è stato presentato oggi, lunedì 29 aprile, presso l’Agraria Riva del Garda. Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri: la Vicesindaco del Comune di Riva del Garda Silvia Betta, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, il Presidente della società RivaFiereCongressi S.p.A. Roberto Pellegrini, il Vicepresidente della Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto Matteo Grazioli, il coordinatore del comitato scientifico del Forum Enzo Merz, il consulente nel settore vitivinicolo Emilio Pedron e i Presidenti dei Rotary Club organizzatori del Forum del Garda, Andrea Dalponte per Riva del Garda, Michele Montresor per Peschiera e del Garda Veronese e Davide Alberti per Salò-Desenzano del Garda.

“È sempre più importante parlare di sostenibilità, tematica che contraddistingue anche la nostra amministrazione che a sua volta si impegna a declinarla in ogni campo, dall’agricoltura all’economia fino al turismo. È fondamentale preservare il territorio, guardando al passato per cercare di migliorare le condizioni future di ciò che abbiamo intorno: abbiamo ricevuto in eredità questo mondo ed è nostro compito cederlo ai nostri figli e ai più giovani senza rovinarne le risorse. Il Forum proporrà sicuramente idee interessanti in quest’ottica, dalle quali anche la nostra amministrazione potrà prendere spunto” – ha dichiarato la Vicesindaco del Comune di Riva del Garda Silvia Betta.

Il convegno, patrocinato dalla Provincia Autonoma di Trento, Trentino Marketing, Comune di Riva del Garda, Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., RivaFiereCongressi S.p.A. e Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto, avrà l’obiettivo di aprire una “finestra” sul futuro dei settori turistici ed enologici dei territori del Garda nella consapevolezza che questi dipenderanno sempre più dalla qualità dell’ambiente, dall’autenticità della vacanza e da un sistema dell’accoglienza orientato all’esperienza e al benessere.

“È un piacere per noi sostenere il Forum del Garda perchè tratta di un tema, l’enoturismo, che riguarda da vicino sia l’ambito coperto dalla nostra APT che l’intero Lago di Garda, con i suoi vini straordinari conosciuti anche all’estero. Il mio intervento al convegno sarà dedicato a ciò che contraddistingue l’ambito turistico in questo senso, dall’Alto Garda a Comano, dalla Valle dei Laghi a Ledro fino alla Val di Gresta, territori che hanno prodotti e vini particolari che insieme agli operatori enogastronomici e ai ristoratori intendiamo valorizzare sempre più” – ha aggiunto il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti. “Racconterò quindi la strada e il posizionamento che abbiamo intrapreso su questo tema: per noi il prodotto della terra è quello che ci permette di arrivare alla gente, attraverso la stampa e più in generale tutti i nostri strumenti di marketing e comunicazione. È un lavoro certosino, fatto di relazioni umane e collaborazioni continuative, che sta regalando grandi frutti. Ringrazio naturalmente Rotary Club Riva del Garda e tutti gli esperti che interverranno, tra i quali il noto esperto Nereo Pederzolli, originario della Valle dei Laghi, che durante la Conviviale guiderà una degustazione di vini del nostro territorio.”

Su questi focus, all’evento porteranno importanti contributi diverse personalità legate al mondo vinicolo e turistico, quali: l’esperto enogastronomico e Coordinatore scientifico di questa edizione del Forum del Garda Enzo Merz, il prof. Attilio Scienza dell’Università degli Studi di Milano, l’enologo e già direttore del Centro scolastico dell’Istituto agrario di San Michele/Fondazione Mach Francesco Spagnolli, il collaboratore del Gambero Rosso Nicola Frasson, la Presidente di Ascovilo Giovanna Prandini, il responsabile dell’Unità di Viticoltura del Centro di Trasferimento Tecnologico della Fondazione Mach Alberto Gelmetti, il Presidente dell’APT Garda Dolomiti Silvio Rigatti ed Emilio Pedron, consulente nel settore vitivinicolo ed esperto di marketing territoriale.

“Con questi eventi, il Rotary non intende solo declinare tematiche importanti per il territorio, ma tenta altresì di scardinare l’errato pensiero che si tratti di un club chiuso: il Rotary infatti, oltre che per il service, nasce come motore di stimolo e suggerimento per lo sviluppo del territorio in favore della comunità” – ha dichiarato il Presidente del Rotary Club Riva del Garda Andrea Dalponte.

Il convegno, che avrà inizio alle ore 18:00, sarà aperto anche al pubblico, senza obbligo di prenotazione e fino ad esaurimento posti.