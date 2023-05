ON. FERRARI (PD) – INTERROGAZIONE * RIDUZIONE CONSUMO SUOLO: « IL MIO INTERVENTO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI » (VIDEO)

18.52 - mercoledì 31 maggio 2023

Oggi alla Camera dei Deputati ho presentato, a nome del Partito Democratico, un’interrogazione al Ministro dell’ambiente, per sollecitarlo all’approvazione di una norma sulla riduzione del consumo di suolo, per arrivare all’obiettivo zero previsto dall’Europa entro il 2050. Il dissesto idrogeologico e il consumo di suolo sono strettamente collegati, come purtroppo abbiamo visto negli eventi disastrosi piccoli e grandi che si susseguono. Il Governo ha risposto che presenterà una proposta di legge quadro entro la fine dell’anno, raccogliendo anche le proposte che noi abbiamo avanzato.

Speriamo che sia davvero così e che le azioni concrete siano messe in campo quanto prima, visto che le forze politiche di centro destra che oggi governano il Paese hanno impedito negli anni passati l’approvazione della legge sul consumo di suolo, negando la centralità dei cambiamenti climatici.

La tutela del suolo e la messa in sicurezza del territorio non sono solo un’urgenza ambientale, ma una questione di sicurezza nazionale. Noi ci auguriamo che arrivi quanto prima il piano di adattamento ai cambiamenti climatici e che si vedano robusti investimenti nella riduzione del rischio idrogeologico. Finora abbiamo registrato invece ritardi, ambiguità e inazione.

