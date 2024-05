CGIL FIOM – TRENTINO * ASSEMBLEA GENERALE: «FAMIGLIE COOPERATIVE, SOLIDARIETÀ E SOSTEGNO AI LAVORATORI»

17.41 - giovedì 16 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Apprendiamo con sconcerto e stupore quanto accaduto alle lavoratrici e ai lavoratori delle Famiglie Cooperative trentine.

Lo scorso 22 marzo, dopo anni di retribuzioni bloccate (l’ultimo aumento risaliva a marzo 2018, salvo un micro adeguamento di aprile 2023), e a fronte di un’impennata dei prezzi che dall’autunno 2021 ha falcidiato il potere d’acquisto dei loro salari, finalmente lavoratrici e lavoratori del settore del Commercio, attraverso le proprie rappresentanze sindacali, hanno visto rinnovare il proprio Contratto Nazionale, con aumenti che solo a regime, nel 2027, e solo parzialmente, compenseranno l’enorme perdita subita a causa dell’inflazione.

Ebbene, di fronte a questa, seppur parziale, buona notizia, arrivata dopo ben 5 anni di contratto scaduto, cosa pensano di fare i vertici trentini delle Famiglie Cooperative?

Disdicono il contratto integrativo, abbassando le retribuzioni dei propri 1.800 dipendenti di circa 150 euro al mese.

Cosa avrebbe detto Don Guetti?

Cosa è rimasto dello spirito della Cooperazione trentina, nata proprio per evitare lo sfruttamento del lavoro e migliorare le condizioni di vita dei lavoratori?

Cosa è rimasto del legame delle Famiglie Cooperative col nostro territorio montano?

Durante il lockdown dovuto al Covid, lavoratrici e lavoratori dei negozi di alimentari dei paesi hanno garantito un servizio essenziale per le comunità, esponendosi a grossi rischi per la propria salute. Tutto dimenticato? Moltissimi di noi sono anche soci delle Famiglie Cooperative: cosa dobbiamo pensare di fronte a un atto così grave? La disdetta unilaterale di un contratto integrativo è già un atto gravissimo in sé, ma in quel contesto è persino ignobile.

Per queste ragioni

L’ASSEMBLEA GENERALE DELLA FIOM-CGIL DEL TRENTINO ESPRIME LA PROPRIA SOLIDARIETÀ E IL PROPRIO SOSTEGNO ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI DELLE FAMIGLIE COOPERATIVE TRENTINE NON ESCLUDENDO AZIONI CONCRETE A SOSTEGNO DELLA LORO VERTENZA