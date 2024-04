PAT * SICUREZZA: « DALLA GIUNTA VIA LIBERA ALL’ACQUISTO DI SEI MOTOCICLETTE PER I CARABINIERI, COSTO 120 MILA »

14.42 - lunedì 29 aprile 2024

Sicurezza: la Provincia acquisterà sei motociclette per i Carabinieri, Sicurezza: la Provincia autonoma di Trento acquisterà sei motociclette da mettere a disposizione della Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” – Comando provinciale di Trento, per il controllo del territorio. Lo ha deciso la Giunta provinciale, con un provvedimento proposto dal presidente, con il quale la Giunta provinciale ha condiviso il “Progetto provinciale due ruote sicure: potenziamento della flotta delle squadre motociclisti del Comando provinciale Carabinieri di Trento”, presentato dai Carabinieri. La spesa è stata quantificata in un massimo di 120.000 euro.

La decisione di potenziare con nuove motociclette la flotta attualmente a disposizione del Comando provinciale dei Carabinieri è motivata dalla scelta di investire in mezzi in grado di consentire un agile intervento soprattutto in territori montani interessati da ingenti flussi turistici. L’obiettivo è favorire l’attività delle forze di polizia nazionali sul territorio, per regolare la circolazione stradale e far diminuire il numero degli incidenti, anche considerando il crescente numero di turisti dotati di motociclette che arrivano in Trentino. Con questo provvedimento si intende dunque, come previsto dalla legge provinciale n.3 del 2024, rafforzare l’azione di prevenzione e controllo del territorio.