CARABINIERI – TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « COLTO IN FLAGRANZA A SPACCIARE COCAINA, ARRESTATO 30ENNE NIGERIANO IN PIAZZA LEONARDO DA VINCI »

14.18 - lunedì 29 aprile 2024

L’incessante attività di presidio del territorio svolta dai Carabinieri di Trento, anche tramite la “task force” messa in campo per contrastare gli episodi più allarmanti di criminalità “da strada” tra Piazza Portella, via Pozzo, Santa Maria Maggiore e zone “calde” limitrofe, ha permesso di mettere a segno un altro risultato. Questa volta, infatti, i militari della Sezione Operativa del Capoluogo, nel corso di uno dei quotidiani servizi in borghese, hanno arrestato un cittadino nigeriano di 30 anni, pregiudicato, poiché resosi responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti in piazza Leonardo da Vinci.

In particolare, l’uomo è stato osservato mentre veniva avvicinato da una donna residente in Provincia alla quale, dietro il pagamento di circa 20 euro, cedeva una dose di quasi mezzo grammo di cocaina. I militari, a questo punto, sono intervenuti bloccando i due: la donna, nella circostanza, è stata segnalata al Commissariato del Governo per la detenzione per uso personale dello stupefacente, mentre l’uomo, colto in flagranza nell’attività spaccio, è stato condotto in stato di arresto presso gli uffici dei Carabinieri di via Barbacovi, ove è stato successivamente ristretto per il fine settimana nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del rito direttissimo che si svolgerà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Trento.

L’Arma di Trento sta d’altronde operando ormai da mesi in modo costante ed incisivo nel quartiere di “Torre Vanga”, a riprova della serietà dell’impegno preso con la popolazione dopo quanto accaduto negli ultimi giorni del 2023. Da inizio anno, infatti, sono ormai centinaia le persone controllate e decine i soggetti denunciati od arrestati per reati commessi in zona, soprattutto inerenti agli stupefacenti: l’ultimo neanche cinque giorni fa, allorquando è stato fermato un cittadino tunisino che, proprio in Piazza Portela, stava nascondendo all’interno della bocca numerose dosi di cocaina. L’uomo si trova tutt’oggi in carcere a Spini di Gardolo.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.