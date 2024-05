PAT * SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: «L’ASSESSORE TONINA IN VISITA ALLA RSA “CASA FAMIGLIA” DI CADINE E ALL’APSP RESIDENZA VALLE DEI LAGHI DI CAVEDINE»

18.23 - giovedì 16 maggio 2024

L’assessore alla salute ha visitato la RSA “Casa Famiglia” di Cadine.100 posti letto, 120 tra dipendenti e collaboratori. L’assessore provinciale alla salute, politiche sociali e cooperazione, nell’ambito delle visite programmate alle realtà che offrono servizi socio-assistenziali, ha visitato oggi anche la RSA “Casa Famiglia” di Cadine. L’assessore era accompagnato da Monica Bonenti, direttrice dell’Unità operativa organizzazione servizi sanitari di base – Distretto nord, di Apss, dal direttore per il supporto clinico organizzativo alle Rsa di Apss Sergio Minervini, dalla dirigente del Servizio provinciale politiche sanitarie e per la non autosufficienza Monica Zambotti, dalla direttrice dell’Ufficio politiche a favore delle persone non autosufficienti Micaela Gilli.

E’ stato accolto dal direttore della struttura Patrick Coser, dalla presidente di Spes Paola Maccani, dal direttore generale di Spes Italo Monfredini, dalla vice direttrice generale Maria Silvia Cadeddu, dalla responsabile tecnico-assistenziale Antonella Busto, dalla direttrice sanitaria Ada Cecchino e il dottor Claudio Ramponi. Alla visita hanno partecipato anche due parenti degli ospiti che hanno parlato della loro esperienza.

Molti i temi oggetto dell’incontro, a partire dalla preoccupazione per il fabbisogno di personale come infermieri e Oss, indispensabili per poter dare risposte alle richieste delle famiglie. E’ stato fatto anche il punto sulla storia della RSA e sulla sua organizzazione.

L’assessore ha spiegato che l’obiettivo delle visite è sentire testimonianze dirette dai famigliari e da chi opera nel settore dell’assistenza sullo stato della situazione, per far emergere i bisogni. Il tema dell’invecchiamento della popolazione è centrale oggi, come quello della denatalità: ha sottolineato l’assessore. E’ necessario quindi, ha detto, mettere in campo politiche dedicate ai nuovi bisogni che stanno emergendo; le visite presso le strutture sono dunque utili, tanto per la parte politica che per quella tecnica, per individuare soluzioni e impostare interventi di prospettiva. L’assessore ha evidenziato la qualità del lavoro che si sta facendo ma ha invitato a guardare lontano nella programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari. Una volta completato il giro delle visite, ha concluso l’assessore, si dovrà fare sintesi e impostare il lavoro per il futuro.

La RSA “Casa Famiglia” di Cadine dispone di 100 posti letto autorizzati e accreditati, di cui 62 convenzionati (dei quali 52 posti letto base e 10 posti letto nucleo per demenze gravi). Nell’edificio ci sono circa 60 stanze, ognuna da uno o due posti e dotata di servizi igienici. L’edificio ha a disposizione un giardino di seimila metri quadrati. L’RSA, che assieme ad altre sei strutture fa parte del gruppo Spes, ha 120 tra dipendenti e collaboratori ma vi operano anche oltre una trentina di volontari; è a Cadine dal 2016, dopo il trasferimento da via Borsieri a Trento, dove è rimasto un centro diurno. La RSA di Cadine si avvale inoltre della collaborazione di due medici.

L’assessore alla salute in visita all’APSP Residenza Valle dei Laghi di Cavedine

Una struttura moderna, incentrata su modelli organizzativi flessibili, sull’efficientamento delle risorse – ottenuto anche attraverso la consortilizzazione di alcune funzioni – e con l’obiettivo di costruire servizi attorno al bisogno dell’ospite, che è posto al centro. È la Residenza Valle dei Laghi, azienda pubblica per servizi alla persona di Cavedine che stamattina l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali e cooperazione ha visitato accompagnato dalla dirigente del Servizio provinciale politiche sanitarie e per la non autosufficienza Monica Zambotti e dalla direttrice dell’Ufficio politiche a favore delle persone non autosufficienti Micaela Gilli. Insieme a loro erano presenti per l’Azienda provinciale per i servizi sanitari la direttrice dell’Unità operativa organizzazione servizi sanitari di base – Distretto nord Monica Bonenti e il direttore per il supporto clinico organizzativo alle Rsa Sergio Minervini.

Ad accogliere la delegazione la presidente della Residenza insieme al direttore Livio Dal Bosco e ai membri del Cda, il personale socio sanitario ed il sindaco di Cavedine, il vicesindaco di Vallelaghi e un assessore delegato per il Comune Madruzzo.

Dopo una visita agli spazi della struttura, il direttore e la presidente hanno illustrato ai presenti le caratteristiche della Residenza Valle dei Laghi ed i servizi offerti, sottolineandone i punti di forza. La residenza è l’unica struttura provinciale accreditata dalla Joint Commission International e la prima in Trentino ad essere riconosciuta come comunità amica della Demenza. Le innovazioni organizzative che sono state portate avanti nel corso degli ultimi anni hanno reso possibile il mantenimento stabile della retta alberghiera (ferma a 47,70 euro dal 2013), mantenendo un elevato standard dei servizi offerti.

L’assessore, ringraziando per l’ospitalità e plaudendo per i risultati ottenuti, ha sottolineato la necessità di lavorare insieme alle strutture per l’individuazione di un nuovo modello di assistenza che nel medio e lungo periodo sappia dare risposta alle mutate esigenze della popolazione anziana, sempre più longeva, e che non può tradursi nel solo ingresso in struttura. L’assessore ha quindi sottolineato la necessità e l’importanza di investire sin dalla giovane età nella prevenzione e nell’adozione di sani stili di vita, ma anche nel potenziamento dei servizi dello Spazio Argento e della collaborazione con le realtà del volontariato sociale presenti sul territorio.

Attenzione è stata posta anche sulla necessità di rendere il Trentino attrattivo anche sul fronte delle professioni sanitarie, necessarie per garantire alle strutture il corretto funzionamento. Su questo punto l’assessore ha rimarcato la volontà di intervenire per riconoscere agli operatori un incremento retributivo.

La struttura conta 68 dipendenti per 70 posti autorizzati, di cui 60 convenzionati. Offre servizi di RSA, casa di soggiorno, centro servizi, accoglienza diurna, fisioterapia, punto prelievi, servizi a domicilio, sportello di consulenza per le tematiche dell’anziano, servizio socio educativo per persone con disturbi dello spettro autistico, psicologia clinica e neuropsicologia.