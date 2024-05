PAT * ASSEMBLEA AGRITURISMI TRENTINI: ZANOTELLI E FAILONI, «516 STRUTTURE, 150MILA ARRIVI E MEZZO MILIONE DI PRESENZE»

18.11 - giovedì 16 maggio 2024

Numeri in costante crescita per le oltre 500 strutture. L’impegno della Provincia per valorizzare e promuovere il settore

Gli assessori provinciali all’agricoltura e al turismo all’assemblea degli agriturismi trentini. Cinquecentosedici strutture, oltre 150mila arrivi e quasi mezzo milione di presenze. Sono i numeri registrati nel 2023 dagli agriturismo del Trentino, riuniti oggi in assemblea a Pergolese alla presenza dell’assessore provinciale all’agricoltura e promozione dei prodotti trentini e dell’assessore provinciale al turismo.

Un movimento in costante crescita e apprezzato sia dagli ospiti italiani sia dagli stranieri per la qualità e la tipologia di esperienza offerta, capace di coniugare turismo, agricoltura e produzioni tipiche in un contesto familiare ed autentico, ha fatto notare l’assessore principale al turismo, rimarcando il lavoro fatto da Trentino Marketing per valorizzare e promuovere le strutture presenti sul territorio ed il connubio vincente agricoltura-turismo, fronte sul quale si sta lavorando anche per potenziare l’azione per il mercato estero..

L’assessore provinciale all’agricoltura, ricordando le progettualità avviate per il comparto nella scorsa legislatura, ha rimarcato il positivo dialogo con l’associazione e il lavoro congiunto svolto insieme all’assessorato al turismo per la promozione non solo dell’offerta agrituristica ma anche delle produzioni locali, sottolineando la necessità di continuare a lavorare in sinergia per valorizzare al meglio le realtà agrituristiche del territorio.

La presidente dell’associazione, Nicoletta Andreis, ringraziando gli assessori per la presenza, ha sottolineato il grande percorso svolto dall’intero movimento agrituristico, sia sul fronte dei numeri sia sul fatto di essere considerati ambasciatori del territorio sul fronte del marketing turistico, spostando però lo sguardo anche sulle sfide da affrontare. Su tutte la ricerca di nuovi canali di finanziamento e la formazione, ma anche la difficoltà nel reperire collaboratori e il carico burocratico.

L’assessore provinciale all’agricoltura e alla promozione dei prodotti trentini ha confermato l’impegno dell’Amministrazione provinciale a proseguire un costante dialogo di collaborazione al fine di individuare soluzioni capaci di dare risposta alle esigenze delle aziende agrituristiche, annunciando insieme al collega la proposta di nuove misure a sostegno del settore.