A.C. TRENTO * CALCIO: « I GIALLOBLÙ A CACCIA DEL PRIMO SUCCESSO, SABATO 4 SETTEMBRE AFFRONTERANNO LA PRO PATRIA »

Dopo l’ottimo pareggio conseguito a Piacenza nella “prima” di campionato, il Trento si prepara per l’esordio casalingo. Indisponibile, si spera ancora per poco, il “Briamasco”, sabato pomeriggio (kick off alle ore 17.30) la formazione di Carmine Parlato riceverà al “Lino Turina” di Salò, la “casa” provvisoria del gialloblu, la Pro Patria nella gara valevole per la seconda giornata del raggruppamento A di serie C. Gli aquilotti andranno a caccia del primo risultato pieno nel torneo, dopo aver già vinto – in questa stagione – in Coppa Italia sul campo della Triestina.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports a partire dalle ore 17.30 con commento di Davide Maino.

Così in campo.

Mister Parlato potrà disporre dell’intera rosa e ha convocato 24 giocatori.

I nostri avversari.

Fondata nel 1919, durante la propria storia ultracentenaria l’Aurora Pro Patria 1919 ha partecipato per 14 volte alla massima serie nazionale e per 19 volta al campionato di serie B.

Sulla panchina, siede il tecnico Luca Prina (ex Rezzato, “Primavera” del Chievo Verona, Mantova e Virtus Entella, che ha portato sino alla serie B) e gli elementi di spicco dell’organico sono il difensore Andrea Boffelli (ex “Primavera” dell’Atalanta, alla quarta stagione con la Pro Patria), i centrocampisti Luca Bertoni (ex Südtirol e Carpi), Leonardo Galli (ex Venezia), Giovanni Fietta (ex Ivrea, Treviso, Pizzighettone, Spezia, Cremonese, Como e Renate) e Gianluca Nicco (ex Ivrea, Mantova, Pescara, Frosinone, Perugia, Alessandria e Piacenza) e gli attaccanti Sean Parker (ex Lucchese, alla quarta stagione con la Pro Patria) e Alessandro Piu, (ex Spezia, Empoli, Pistoiese, Carpi e Arezzo)

I colori sociali della Pro Patria sono il blu e il bianco

Gli ex della partita.

Non ci sono ex tra le due squadre.

I precedenti.

In ambito professionistico le gare disputate nella “casa” gialloblu sono complessivamente 8 con bilancio favorevole al Trento che ha conquistato 5 vittorie, a fronte di 2 pareggi 1 e sconfitta. L’ultimo precedente in serie C risale al 25 febbraio 1985 con gli aquilotti che s’imposero per 1 a 0 con rete di Lomanno.

Nel recente passato (stagione 2017 – 2018) Trento e Pro Patria si sono affrontate in serie D.

La terna arbitrale.

A dirigere Trento – Pro Patria sarà Carlo Rinaldi, appartenente alla sezione di Bassano del Grappa, alla sua seconda stagione in serie C: nell’annata 2020 – 2021 ha diretto 8 gare di campionato e 2 di Coppa Italia, a cui vanno aggiunte 11 gare tra campionato e Coppa Italia “Primavera”.

Gli assistenti saranno Giorgio Lazzaroni e Alessandro Munerati, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Rovigo e Pordenone con Bogdan Nicolae Sfira nelle vesti di Quarto Ufficiale.

Il programma della seconda giornata.

Sabato 4 settembre 2021

Albinoleffe – Sudtirol (ore 17.30)

Fiorenzuola – Renate (ore 17.30)

Lecco – Legnago (ore 17.30)

Mantova – Giana Erminio (ore 17.30)

Padova – Pergolettese (ore 17.30)

Pro Sesto – Pro Vercelli (ore 17.30)

Seregno – Feralpisalò (ore 17.30)

Trento – Pro Patria (ore 17.30)

Mercoledì 22 settembre 2021

Juventus U23 – Triestina (ore 20.30)

Virtus Verona – Piacenza (ore 20.30)

Tv e Internet

La sfida tra Trento e Pro Patria in streaming video all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento).

Sul sito www.actrento.com sarà proposta la diretta testuale dell’incontro in modalità livescore (con aggiornamento automatico della news) e gli aggiornamenti saranno sempre attivi anche sui Social Network gialloblu.

I convocati.

Portieri: Cazzaro (1999); Chiesa (2000).

Difensori: Carini (1990); Dionisi (1985); Galazzini (2000); Oddi (2002); Raggio (2001); Seno (2000); Simonti (2000); Trainotti (1993).

Centrocampisti: Bigica (2001); Bonomi (2003); Caporali (1994); Izzillo (1994); Nunes (1994); Osuji (1990); Ruffo Luci (2001); Scorza (2000).

Attaccanti: Barbuti (1991); Belcastro (1991); Chinellato (1991); Ferrara (1993); Pattarello (1999); Vianni (2001).