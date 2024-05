MAESTRI (PD) * SEDUTA CONSIGLIO REGIONALE: «SE IL BUONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO, CHISSÀ COSA CI ATTENDE CON TUTTO QUESTO MODERATISMO»

15.43 - giovedì 16 maggio 2024

Coerente con la sua impostazione valoriale, la Lista civica “Noi Trentino per Fugatti Presidente”, guidata dall’ Assessore Spinelli e nella quale milita anche il Presidente del Consiglio provinciale Soini, ha sempre esibito un suo moderatismo, una sua aspirazione centrista, un richiamo ai principi cristiani ed all’etica del liberalismo ed una vocazione alla mediazione.

È quindi sulla base di questo patrimonio che ieri, durante una seduta del Consiglio regionale, i Consiglieri moderati di questo raggruppamento moderato hanno deciso di appoggiare le posizioni di un altro “moderato” e cioè il Consigliere Jürgen Wirth Anderlan, noto per il suo stile elegante e per quell’educazione mitteleuropea che fa di lui e del suo aplomb un vero esempio di moderazione politica e dialettica. I moderati trentini della Lista civica quindi, accanto agli estremisti della destra tedesca, nella difesa di chi ha definito l’Unione europea “un branco di maiali con un demone al vertice, da spedire in miniera in manette e catene.” Se il buongiorno si vede dal mattino, chissà cosa ci attende con tutto questo moderatismo, sparso a piene mani dentro le Istituzioni dell’autonomia regionale. Nell’attesa…. Meditate, gente, meditate!

Lucia Maestri

Consiglio Provincia autonoma Trento (Pd del Trentino)