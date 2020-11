ROSSATO (LEGA TRENTINO) * PILCANTE: « BENE LO STOP DELLA DISCARICA, IL PARTITO HA DIMOSTRATO DI PASSARE DALLE PAROLE AI FATTI »

Bene lo Stop alla discarica di Pilcante, la Lega ha dimostrato di passare dalle parole ai fatti con questa decisione presa dall’amministrazione provinciale. Parliamo di una discarica assolutamente non voluta dalla comunità e osteggiata con coerenza dalla Lega, dai suoi Consiglieri comunali e dall’On. Vanessa Cattoi, sempre attivi sulla questione con costanza e decisione. Sebbene il sito coinvolto nel progetto avrebbe occupato una superficie esigua della cava, non si è mai ravvisato nell’opera quell’interesse pubblico tale da giustificare la sua realizzazione anche in virtù del territorio caratterizzato dalla presenza di aree agricole di pregio.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Katia Rossato