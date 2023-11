CGIL CISL UIL * GIUNTA PAT: « AL TRENTINO SERVE PIÙ CHE MAI UN GOVERNO STABILE ED AUTOREVOLE, NE VA DELLA TENUTA DEMOCRATICA DELLA NOSTRA AUTONOMIA »

08.01 - lunedì 20 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Giunta provinciale. “Al Trentino serve più che mai un governo stabile ed autorevole”. Dichiarazioni dei segretari generali di CGIL CISL UIL del Trentino, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti. “Per affrontare e vincere le sfide dell’emergenza retribuzioni, del carovita che impoverisce le famiglie, della precarietà dei giovani, degli effetti della natalità e dell’invecchiamento della popolazione sul welfare provinciale, al Trentino serve un governo stabile e autorevole e una chiara dialettica tra maggioranza e opposizioni.

Per questo crediamo che tutte le forze politiche debbano dare oggi un forte segnale di responsabilità abbandonando ogni forma di tatticismo e mettendo il bene del Trentino davanti a ogni altra cosa, nel pieno rispetto dell’esito elettorale. Ne va della tenuta democratica della nostra Autonomia che è già oggi messa in crisi dall’allontanamento di migliaia di cittadini dalla politica come ha dimostrato l’alto astensionismo registrato lo scorso 22 ottobre.

I trentini che hanno votato centrodestra come quelli che hanno sostenuto altre coalizioni, si attendono ora dai propri rappresentanti che sappiano restare coerenti con il mandato popolare e mettere da parte ogni personalismo.

Consapevoli che il dialogo con il centrodestra nella scorsa legislatura non è stato per nulla semplice e rivendicando la piena autonomia dalle forze politiche, CGIL CISL UIL del Trentino chiedono quindi che si eviti di precipitare le istituzioni dell’Autonomia in una pericolosa fase di instabilità che nulla di buono può portare alle lavoratrici ed ai lavoratori, alle pensionate e ai pensionati che noi rappresentiamo.

Oggi più che mai serve un Giunta provinciale pienamente operativa che metta al centro del proprio operato le priorità dei redditi, dei giovani e del welfare e scommetta sul dialogo con le forze sociali”.