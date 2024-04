LEGA TRENTINO * ELEZIONI EUROPEE: BINELLI, «IL NOSTRO CANDIDATO È ROBERTO PACCHER»

10.05 - lunedì 29 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Elezioni Europee: Per la Lega Trentino il candidato sarà Roberto Paccher

“Alle elezioni europee del prossimo 9 giugno 2024 la Lega Trentino avrà un proprio candidato, Roberto Paccher”. Così in una nota il Segretario della Lega Diego Binelli che esprime la propria soddisfazione per quanto ottenuto dalla Segreteria Federale dopo un periodo di intenso lavoro e numerosi contatti che hanno permesso di ottenere questo risultato estremamente importante per tutta la Lega Trentino.

“Il nome di Roberto Paccher è quanto di più indicato per questa candidatura, non solo per la sua storica appartenenza al movimento e la fedeltà dimostrata in tutti questi anni, ma anche per le sue grandi capacità ed esperienza acquisite nei vari ruoli che ha fin qui ricoperto”. A differenza di cinque anni fa quando la Lega in Trentino non ebbe un suo candidato, quest’anno potrà contare su un proprio nome nella prossima campagna elettorale.

“I militanti saranno entusiasti di poter sostenere Roberto Paccher durante l’attività sul territorio, che peraltro è già iniziata. Ringrazio il Segretario Federale Matteo Salvini per aver dimostrato, ancora una volta, di saper ascoltare il territorio ed in particolar modo le istanze del nostro amato Trentino”, così prosegue il Segretario della Lega Diego Binelli.

“Ringrazio i vertici del partito per la fiducia in me riposta e per aver scelto il mio nome a rappresentare il Trentino nella lista della Lega per il collegio Nord-Est in queste elezioni europee. Sarà per me entusiasmante e motivante poter portare avanti le tematiche legate al nostro territorio di montagna, e le idee ed i programmi della Lega. Sono sicuro che i Trentini apprezzeranno la nostra proposta e faremo un ottimo risultato”, così dichiara Roberto Paccher, Presidente del Consiglio Regionale e candidato per le elezioni europee nella lista della Lega.

*

Lega Salvini Premier