SOCIETÀ ALPINISTICA TRIDENTINA * “150MO SAT”: « PREMIAZIONI PER LE SEZIONI CON 90 ANNI DI ATTIVITÀ, A TRENTO ALL’AUDITORIUM SANTA CHIARA (SABATO 15/10 15.30 E 19.30) »

09.12 - lunedì 10 ottobre 2022

“GIORNATA CELEBRATIVA DEL 150° SAT”. SABATO 15 OTTOBRE 2022. A Trento alle 15.30 e 19.30 all’Auditorium S. Chiara, in via santa Croce 67.

Che anno intenso per SAT questo 2022! Si sta concludendo l’anno celebrativo per i 150 anni della SAT e lo faremo festeggiando i soci con 50 anni di appartenenza alla SAT e i soci anziani; premieremo le Sezioni con 90 anni e oltre di vita; non mancherà di ripercorrere la storia di SAT con un riconoscimento ai past-president: Elio Caola, Franco Giacomoni, Piergiorgio Motter, Claudio Bassetti.

Lo faremo il 15 ottobre all’Auditorium Santa Chiara di Trento, in una Giornata Celebrativa speciale che si articolerà in due momenti.

Alle ore 15.30 si svolgeranno le premiazioni e i riconoscimenti SAT.

Alle 19.30, si terrà la celebrazione dell’anniversario della fondazione di SAT aperta e gratuita per tutta la cittadinanza.

Il programma della serata prevede:

• I saluti della presidente SAT, Anna Facchini;

• Gli interventi istituzionali di: Antonio Montani, presidente CAI; Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento; Franco Ianeselli, sindaco di Trento;

• Una riflessione di Marco Albino Ferrari;

• Il concerto con il Coro della SAT e il Coro della SOSAT.

Nota: la partecipazione è aperta alla cittadinanza previa iscrizione e fino ad esaurimento posti. Per motivi organizzativi l’orario di accesso all’Auditorium è consentito fino alle 19.30 poi i biglietti prenotati verranno riassegnati. Info su: www.sat.tn.it.