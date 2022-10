GRUPPO CONSILIARE COMUNALE PD-PSI E FUTURA TRENTINO / INTERROGAZIONE * MONTE BONDONE: « TRE GARE AUTOMOBILISTICHE IN TRE MESI, PERCHÉ LA GIUNTA HA DATO IL PATROCINIO A QUESTI EVENTI? »

14.57 - martedì 04 ottobre 2022

Interrogazione a risposta orale. Sul Monte Bondone tre gare automobilistiche in tre mesi nel 2022.

Premesso che

Negli ultimi 3 mesi il Monte Bondone ha ospitato ben tre gare automobilistiche organizzate dalla Scuderia Trentina e Automobile Club Trento: la cronoscalata Trento-Bondone di 17 km valida per il Campionato italiano velocità montagna nei giorni 2 e 3 luglio con 267 concorrenti, lo Slalom Sette Tornanti di circa 3 km lungo la strada provinciale con partenza da Sardagna valida per il Campionato Italiano Slalom nei giorni 27 e 28 agosto con 71 partecipanti, la Drifting Sette Tornanti di circa 1 km a monte di Sardagna nei giorni 2 e 3 ottobre con 35 partecipanti. Quest’ultima gara, Drifting, consiste in una prova di abilità nel percorrere i tornanti in controsterzo ed in sbandata controllata con vetture a trazione posteriore.

Eventi di questo tipo hanno diversi impatti negativi sull’ambiente e sulla comunità locale: inquinamento acustico, inquinamento dell’aria, rischi per la sicurezza dei piloti e del pubblico, utilizzo di prati come parcheggi auto, usura del manto stradale e delle barriere stradali, abbandono di rifiuti, blocco delle strade per intere giornate per tre fine settimana per le famiglie di Sardagna. Per questi motivi tali gare automobilistiche richiederebbe l’utilizzo di luoghi appropriati, come gli autodromi, e non le strette e tortuose strade di montagna di una città alpina. Va considerato ad esempio il caso della Provincia Autonoma di Bolzano, che ha cessato analoga iniziativa (gara Bolzano – Mendola) nel 1988, ben 34 anni fa. Si riporta anche un caso più recente, quello dell’Ente Parco delle Dolomiti Bellunesi che nel mese di agosto ha tolto l’autorizzazione alla cronoscalata Pedavena – Croce d’Aune, gara automobilistica che ha 39 anni di storia.

Per quanto detto sopra si ritiene che i tre eventi automobilistici non siano coerenti con lo sviluppo sostenibile della città di Trento e del Monte Bondone, un indirizzo strategico adottato dall’attuale Amministrazione Comunale con obiettivi ben definiti nel Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio Comunale. Ad inizio consiliatura è stato creato un apposito servizio per perseguire questo indirizzo con maggior impegno e con maggior cura, il Servizio Sostenibilità e Transizione Ecologica. Nella strategia “Siamo Verdi e Verticali” un obiettivo specifico è “Potenziare il ruolo del Monte Bondone come Alpe di Trento in termini di qualità della vita e sviluppo della città”. Una strategia quindi che punta ad un nuovo modo di vivere la montagna, in un contesto di Parco Naturale Locale del Monte Bondone, dove al posto di gare a motore – una di esse con lunga tradizione – trovano spazio tante altre iniziative compatibili con il rispetto dell’ambiente e delle comunità locali e capaci di attrarre un pubblico ampio e di generare indotto economico per il territorio.

Tutto ciò premesso

si interrogano il Sindaco e la Giunta comunale per conoscere:

1) sulla base di quali motivazioni la Giunta comunale ha dato il patrocinio a questi eventi;

2) se la Giunta comunale non ritenga sia arrivato il momento per un ripensamento circa il sostegno in futuro alle tre gare automobilistiche sul Monte Bondone, in coerenza con la strategia di sviluppo sostenibile del territorio e delle comunità locali approvata dal Consiglio Comunale con le Linee programmatiche di mandato e con il Documento Unico di Programmazione.

*

Cons. comunale MICHELE BRUGNARA – Gruppo consiliare Partito Democratico del Trentino-PSI

Cons. comunale FEDERICO ZAPPINI – Gruppo consiliare Futura Trentino

*

Foto: tratta dalla pagina Facebook Scuderia Trentina