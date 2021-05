FONDAZIONE CARITRO – TRENTO * CAMBIAMENTI: « UN NUOVO FORMAT CHE DÀ VOCE A QUATTRO SETTORI ISTITUZIONALI, IL WEBINAR MARTEDÌ 25 MAGGIO »

Martedì 25 maggio debutta Cambiamenti, un nuovo format targato Caritro che dà voce ai quattro settori istituzionali: ricerca, formazione, cultura e sociale.

Quest’anno il primo evento vede come protagonista il mondo della ricerca: un fitto programma di incontri e talk per ragionare sul tema del futuro della ricerca, approfondito da diversi punti di vista, con un linguaggio colloquiale e un taglio multidisciplinare.

Due le parole chiave: giovani ricercatori e percorsi di carriera. Il tutto online e declinato su temi originali.

Il palinsesto di eventi virtuali gratuiti, si articola in due sessioni: una sessione mattutina (a partire dalle ore 11.00) e una sessione pomeridiana (a partire dalle ore 14.00). La prima vede la partecipazione di un ospite di eccezione e 3 ricercatori sostenuti da Fondazione, Junior e Senior, che spiegheranno l’impatto della loro ricerca sul territorio e sul quotidiano per suggerire profili di carriera originali e nuovi modi di intendere e applicare la ricerca, sia tecnologica che umanistica.

Le sessioni pomeridiane invece, si baseranno su riflessioni che riguardano il trasferimento tecnologico, brevetti e spin off, la ricerca che aiuta le persone, le possibili alternative alla carriera accademica, la divulgazione scientifica anche all’esterno del mondo scientifico. L’obiettivo è raccogliere le migliori esperienze del territorio e internazionali guidate dagli Enti che in trentino fanno di questi temi la propria missione.

L’evento, che sarà condiviso al pubblico in streaming sui canali social della Fondazione, coinvolgerà gli enti del territorio e sarà motivo d’incontro con diversi stakeholder: imprese, Università, enti di ricerca in Trentino e non solo.

Tra gli speaker vi sarà anche Matteo Celon, il più giovane velista professionale del team Luna Rossa Prada Pirelli, che racconterà un diverso approccio alla “ricerca” intesa come stimolo creativo e professionale e come un continuo ricercare di nuove sfide, innovazione e cambiamento.