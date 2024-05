QUESTURA DI BOLZANO * «RUBA AL SUPERMERCATO “ALDI“ DI VIA GIULINI ED AGGREDISCE GLI AGENTI, ARRESTATO PREGIUDICATO STRANIERO»

09.46 - giovedì 16 maggio 2024

Nell’ambito degli abituali servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio effettuate dalle Pattuglie della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato di Bolzano, in non pochi casi si è chiamati ad intervenire presso Punti della grande distribuzione quali Supermercati e Centri Commerciali, frequentemente oggetto di reati predatori ed episodi di microcriminalità.

Nella mattinata di ieri alla Centrale Operativa della Questura, sul numero di emergenza “112 NUE”, giungeva una richiesta di intervento con il quale veniva segnalato che vi era un ladro in fuga dopo aver rubato della merce nel Supermercato “ALDI” di via Giulini. Giunti sul posto in pochi minuti, grazie alle preziose descrizioni fornite dal Personale addetto alla vigilanza gli Agenti di Polizia notavano il soggetto corrispondente alla descrizione mentre stava fuggendo in direzione del Parco Europa. Raggiunto in breve tempo dai Poliziotti, durante il tentativo di bloccarlo il fuggitivo reagiva violentemente sferrando calci e spintoni, che colpivano uno degli Agenti intervenuti. Messo in condizioni di non nuocere, il soggetto – identificato in seguito per tale C.M., 25enne cittadino tunisino con a suo carico precedenti penali e/o di Polizia di vario tipo, ed irregolare sul territorio dello Stato – veniva accompagnato in Questura per il prosieguo delle attività di Polizia Giudiziaria.

Qui, gli Agenti erano in grado di ricostruire quanto successo poco prima all’interno del Supermercato: uno degli Addetti alla vigilanza aveva visto il giovane straniero entrare e muoversi tra gli scaffali con fare circospetto, per poi, poco dopo, pensando di non essere visto, impossessarsi di un paio di scarpe e di alcune confezioni di birra, occultando il tutto nel giaccone. A quel punto l’Addetto alla vigilanza interveniva ed il ladro, vistosi scoperto, dapprima lasciava cadere a terra la refurtiva per poi per darsi alla fuga, scagliando contro l’Addetto una biciletta allo scopo di farsi largo. In questo frangente il Personale di vigilanza richiedeva l’intervento della Polizia, che fermava il malfattore in Parco Europa.

All’esito dell’attività il cittadino straniero veniva arrestato per tentata rapina e violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. In considerazione della gravità del comportamento tenuto dal soggetto, dei precedenti a suo carico e della sua irregolare posizione in Italia, in parallelo con l’iter giudiziario il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso a carico di E. M. H. un DECRETO di ESPULSIONE, che diverrà operativo non appena il soggetto verrà scarcerato.

“Ancora una aggressione nei confronti di un Agente di Polizia durante un intervento, l’ennesimo, oramai, verificatosi negli ultimi tempi a Bolzano – ha evidenziato con rammarico il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori –. Non è ammissibile che chi rappresenta lo Stato, nel fare rispettare la legge, debba subire sistematicamente insulti e violenze. Per questo motivo è stato deciso di procedere all’arresto ed all’allontanamento dal nostro Paese di chi ha dato ripetute dimostrazioni, anche in modo violento, di non rispettarne leggi ed Istituzioni”