BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE * “CONVERSAZIONI D’AUTORE”: « CON IL COMPOSITORE E CHITARRISTA ENRICO MERLIN, TRENTO – PALAZZO BENVENUTI (18/4) »

14.51 - mercoledì 17 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Conversazioni d’autore”. Il via domani giovedì 18 aprile a Palazzo Benvenuti. Quattro incontri, ospitati alla sala Nones in via Belenzani a Trento nella sede della Banca per il Trentino Alto Adige, per parlare di musica, emozioni, famiglia e autonomia. Una iniziativa a cura della Consulta dei Soci e dell’Associazione Giovani della Banca.

Prende il via domani, giovedì 18 aprile, alle ore 20.30, in Sala Nones a Palazzo Benvenuti in via Belenzani a Trento, un calendario di incontri su musica, emozioni, famiglia e autonomia. “Appuntamenti culturali che – spiegano i promotori – donano al capoluogo e a cittadine e cittadini, occasioni di accrescimento personale”. L’organizzazione è curata dalla Consulta dei Soci e dall’Associazione Giovani della Banca per il Trentino-Alto Adige.

La rassegna “Conversazioni d’autore” propone domani, 18 aprile alle ore 20.30, un incontro per scoprire i mondi straordinari della storia della musica del Novecento. Un secolo tutt’altro che breve se lo si guarda dal punto di vista delle sette note. Enrico Merlin, storico della musica, compositore e chitarrista, fra i massimi esperti di Miles Davis con “10 dischi per un secolo possono bastare?” proporrà un viaggio nel tempo: dieci pietre miliari per cercare di tracciare una delle possibili rotte dell’evoluzione del suono del 900. Autore del libro “1000 dischi per un secolo” pubblicato con Il Saggiatore, Merlin compie un tragitto sonoro sui solchi dei dischi che hanno segnato e rivoluzionato il modo di concepire e fare musica. Una panoramica ricca di sorprese con “conferme, rotture e continue evoluzioni, ribaltamenti di stili e generi, innovazioni tecnologiche e nuove correnti culturali”.

I tre incontri successivi inizieranno alle ore 18 e saranno ambientati sempre in Sala Nones.

Il 23 aprile un’opportunità per approfondire il significativo tema delle emozioni, come conoscerle, come gestirle. A parlarne sarà Antonella Giannini psicologa e psicoterapeuta.

Il 16 maggio l’appuntamento è con Alessandro Della Santunione autore del libro “Poco mossi gli altri mari” edito da Marcos y Marcos nella Collana Gli alianti, libro vincitore nel 2023 del Premio Giuseppe Berto. Nel libro si tratta il tema della famiglia in modo assai delicato in un mosaico di elementi da cui emerge una famiglia unita da abitudini rituali anche se ogni componente, alla fine, vive la propria solitudine fatta di una quotidianità non condivisa. Realtà che, probabilmente, altro non è che il ritratto di molte, moltissime condizioni familiari del tempo presente.

Il quarto e ultimo incontro di questo primo ciclo, in calendario il 21 maggio, registrerà la presenza di Mario Cerato. Presenterà il libro “Autonomia contesa” edito da Saturnia. Una sorta di piccola bussola, con tante storie, per capire quanto sono articolate e qualche volta anche ingarbugliate le questioni che riguardano l’Autonomia.