STELLANTIS * PRIMO TRIMESTRE 2024: “RICAVI NETTI PER 41,7 MILIARDI DI EURO”

09.17 - martedì 30 aprile 2024

Stellantis riporta consegne e ricavi netti nel primo trimestre 2024 che riflettono la transizione verso i nuovi prodotti.

Ricavi netti per 41,7 miliardi di euro, in diminuzione del 12% rispetto al primo trimestre 2023 a causa principalmente di minori volumi e di effetti cambio valutari e mix sfavorevoli, in parte controbilanciati da prezzi in tenuta

Consegne consolidate(1) di 1.335 mila unità, in flessione del 10%, che riflettono le azioni sulla produzione e sulla gestione dello stock in preparazione dell’arrivo dei nuovi prodotti nel secondo semestre 2024. Il confronto è verso il primo trimestre 2023 in cui le consegne erano invece cresciute per la ricostituzione delle scorte presso la rete dopo un periodo prolungato di limitazioni nelle forniture

Stock complessivo di veicoli nuovi di 1.393 mila unità (di cui stock di proprietà di 423 mila unità) al 31 marzo 2024 che riflette un miglioramento del livello e della struttura rispetto a dicembre 2023.

Le vendite globali di BEV e LEV sono aumentate rispettivamente dell’8% e del 13% rispetto al primo trimestre 2023; focus globale e continuo con nuovi BEV in lancio durante tutto il 2024

Dividendo ordinario di 1,55 euro per azione (in aumento del 16% rispetto all’anno precedente) approvato dall’Assemblea degli azionisti con data di pagamento 3 maggio 2024.

Piano di riacquisto di azioni proprie per 3.0 miliardi di euro in linea con il completamento entro il 2024

“Mentre il confronto anno su anno delle consegne e ricavi netti del primo trimestre 2024 risulta difficoltoso per la transizione verso il nostro portafoglio prodotti di nuova generazione basato sulle nuove piattaforme, abbiamo conseguito un netto miglioramento nelle dinamiche commerciali con le vendite ai clienti finali maggiori rispetto alle consegne alla rete. Stiamo riducendo le scorte per rafforzare i nostri prezzi già solidi in termini relativi in vista del lancio di prodotti nuovi o mid-cycle quest’anno nelle regioni chiave. Abbiamo introdotto quattro nuovi modelli nel primo trimestre 2024 a valere sul piano che prevede per quest’anno il lancio di 25 modelli includendo 18 versioni BEV che riteniamo pongano le basi per un marcato miglioramento della crescita e della redditività nella seconda metà dell’anno.”

Natalie Knight, CFO

AMSTERDAM, 30 aprile 2024 – Stellantis N.V. ha comunicato oggi i ricavi netti del primo trimestre 2024, che riflettono le azioni sulla produzione e sulla strategia di gestione degli stock in preparazione della serie di lanci di nuovi prodotti. Le vendite ai clienti finali sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente, con una crescita in Medio Oriente e Africa (più 23% anno su anno) e in Europa allargata (più 6% anno su anno). Le vendite globali di BEV sono aumentate dell’8% e le vendite di PHEV in Nord America(4) sono aumentate del 79% anno su anno. Jeep® Wrangler, Jeep Grand Cherokee e Dodge Hornet sono stati i tre PHEV più venduti negli Stati Uniti. I veicoli commerciali Stellantis Pro One hanno raggiunto la leadership di mercato nella regione del Medio Oriente & Africa nel trimestre con il 26% di quota di mercato, mantenendo la propria posizione n. 1 sia in EU30 che in Sud America, verso l’obiettivo di raggiungere la leadership di mercato globale entro il 2027. Nelle vendite di BEV in EU30, Pro One occupa anche il primo posto con il 33% di quota di mercato.

Le principali attività poste in essere dall’Azienda per realizzare il piano strategico Dare Forward 2030 includono:

ETICA

Annunciata partnership con la California Air Resources Board, che eviterà l’emissione di 10-12 milioni di tonnellate di gas serra negli Stati Uniti e rafforzerà l’offerta di Stellantis nel mercato dell’elettrificazione promuovendo progetti di sensibilizzazione sui veicoli elettrici, ampliando l’infrastruttura di ricarica e preparando al meglio i concessionari.

Distribuzione di 1,9 miliardi di euro ai dipendenti nel 2024, per un totale di 6 miliardi di euro dal 2021, sulla base dei risultati da record registrati nell’esercizio 2023.

Condotto alla fine di febbraio il terzo sondaggio globale sui dipendenti nell’ambito dell’approccio di ascolto continuo volto a migliorare l’esperienza di lavoro e il benessere complessivo. Hanno risposto quasi 162.000 dipendenti, con un tasso di partecipazione del 71%, un incremento di 8 punti rispetto all’anno precedente.

Coinvolgimento di giovani talenti in azioni di sviluppo professionale attraverso:

La Battery Workforce Challenge, gestita dall’Argonne National Laboratory per il Dipartimento statunitense dell’energia, invita i team a progettare, realizzare, testare e integrare un pacco batteria avanzato per il Ram ProMaster EV.

Il concorso Drive for Design, organizzato dal team di progettazione di Stellantis in Nord America, invita gli studenti delle scuole superiori a creare il proprio veicolo ideale per il 2040.

Nell’ambito di un piano più ampio di coinvolgimento degli stakeholder, Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha partecipato assieme a quattro esperti internazionali ed a studenti da tre università in Francia, Marocco e Stati Uniti, alla seconda edizione annuale del Freedom of Mobility Forum per discutere sul tema: “Come farà il nostro pianeta a soddisfare le esigenze di mobilità di otto miliardi di persone?”.

TECNOLOGIA

Lancio di tre BEV: Fiat Topolino, Maserati Grecale Folgore, Ram ProMaster EV; piano di lancio rispettato.

Avvio della produzione di moduli di trazione elettrica progettati e prodotti internamente presso Indiana Transmission (Stati Uniti). Unità di densità di potenza leader nella categoria da 250kw saranno installate nei prossimi veicoli STLA Large (Dodge, Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, ecc).

Avvio della produzione di celle e moduli delle batterie con il partner ACC in Europa. LG Energy Solution e Samsung SDI a seguire. I componenti saranno assemblati in pacchi batteria ad alta densità di energia progettati e prodotti da Stellantis, che variano da 80 a 120 kWh di dimensione.

Ampliamento della produzione interna di veicoli a celle a combustibile a idrogeno su furgoni di medie e grandi dimensioni a Hordain (Francia) e Gliwice (Polonia). L’ampliamento della gamma di furgoni a celle a combustibile e l’aumento della produzione interna su scala industriale consolidano Pro One come leadership assoluto in Europa nel settore dei veicoli commerciali.

Perfezionamento ulteriore dei sistemi di propulsione tradizionali:

avvio della produzione del nuovissimo motore diesel pulito 2.2L MultiJet 4.0 (Euro 6e ed Euro 7 compatibile) nello stabilimento di Pratola Serra (Italia).

con la joint venture eTransmissions Assembly ha avviato la produzione di trasmissioni a doppia frizione elettrificate a Torino (Italia) per alimentare gli ibridi Stellantis di prossima generazione.

Adozione rapida dei progressi nell’IA (generativa) in R&D e nei servizi a valore aggiunto per il cliente. In R&D, ha implementato l’IA per la simulazione, che ha notevolmente migliorato l’accuratezza e la velocità nelle fasi di simulazione e test. Con il nuovo metodo, Stellantis può migliorare la valutazione aerodinamica più di 300 volte e ridurre i costi di oltre l’85%; decine di altri sistemi IA in arrivo nel 2024.

Primo OEM al mondo a integrare ChatGPT come funzionalità di serie, a partire dal lancio di questo nuovo assistente di viaggio nell’intera gamma del marchio DS, seguito dall’iconico sistema i-Cockpit® di Peugeot, di cui è prevista l’estensione all’intero portafoglio Stellantis.

Creazione della prima piattaforma di cockpit virtuale al mondo come parte del Stellantis Virtual Engineering Workbench. La tecnologia permette ai team di ingegneri di fornire tecnologie di infotainment ai clienti più rapidamente grazie a cicli di sviluppo e di feedback più rapidi.

Lancio di MyTasks, uno strumento unico nel settore che consente ai gestori di flotte di comunicare con i conducenti, assegnare incarichi e aggiornare lo stato di un’attività in tempo reale direttamente dal sistema di infotainment del veicolo.

Acquisito il framework di intelligenza artificiale, i modelli di apprendimento automatico, i diritti di proprietà intellettuale e i brevetti di CloudMade, uno sviluppatore di soluzioni automobilistiche intelligenti e innovative basate sui big data, a sostegno dello sviluppo a medio termine di STLA SmartCockpit.

Investimenti strategici di Stellantis Ventures:

SteerLight, sviluppatoredi tecnologie di rilevamento LiDAR ad alte prestazioni e a basso costo, potenzialmente in grado di migliorare i sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Tiamat: sviluppa e commercializza una tecnologia delle batterie agli ioni di sodio che offre un costo inferiore per chilowattora ed è priva di litio e cobalto.

VALORE

Annuncio di un piano di investimenti record in Sud America per un totale di 5,6 miliardi di euro (30 miliardi di real) dal 2025 al 2030 per sostenere il lancio di oltre 40 nuovi prodotti nel periodo, così come lo sviluppo di nuove tecnologie Bio-Hybrid, di tecnologie innovative di decarbonizzazione nell’intera filiera automobilistica e di nuove opportunità di business strategiche.

Siglati due accordi di flotta:

SIXT potrebbe acquistare fino a 250.000 veicoli per la sua flotta di noleggio nei paesi in cui opera in Europa e in Nord America nei prossimi tre anni, e Ayvens inviterà le sue affiliate ad acquistare fino a 500.000 veicoli per la sua flotta di leasing a lungo termine in tutta Europa nei prossimi tre anni.

L’Assemblea annuale degli azionisti tenutasi il 16 aprile 2024 ha approvato la distribuzione di un dividendo di 4,7 miliardi di euro (1,55 euro per azione) con data di pagamento 3 maggio 2024.

In corso di esecuzione il programma di riacquisto di azioni proprie da 3 miliardi di euro. Stellantis è in linea per realizzare un rendimento totale del capitale di oltre 7,7 miliardi di euro nel 2024, corrispondenti a un rendimento dell’11% in percentuale sulla capitalizzazione di mercato di Stellantis al 1° gennaio 2024.

GUIDANCE E PROSPETTIVE

L’Azienda ribadisce l’impegno minimo di ottenere un margine di utile operativo rettificato (AOI) a due cifre nel 2024, nonché un flusso di cassa industriale netto positivo nonostante le incertezze macroeconomiche.

Il 30 aprile 2024, alle 14:00 CEST / 08:00 EDT, si terranno un webcast live e una conference call in cui saranno presentati Consegne e Ricavi registrati da Stellantis nel primo trimestre 2024. Il webcast e il replay saranno disponibili nella sezione Investors del sito web di Stellantis all’indirizzo www.stellantis.com. Il materiale presentato sarà pubblicato nella sezione Investors del sito web di Stellantis intorno alle 8:00 CEST/2:00 EDT del 30 aprile 2024.

PROSSIMI EVENTI

Investor Day – 13 giugno 2024; Risultati del primo semestre 2024 – 25 luglio 2024; Consegne e ricavi del terzo trimestre – 31 ottobre 2024