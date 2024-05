VATICANNEWS.VA * INCONTRO PAPA FRANCESCO – VESCOVI CEI: «FOCUS SU MIGRAZIONI – CALO VOCAZIONI – ACCORPAMENTO DIOCESI»

07.01 - martedì 21 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Papa in dialogo con la CEI su migrazioni, calo vocazioni, accorpamento diocesi. Un’ora e mezza di domande e risposte tra i vescovi della Conferenza Episcopale italiana e Francesco che ha aperto la loro 79.ma Assemblea generale in Vaticano. Nel colloquio emerse le diverse problematiche della Chiesa e del mondo: dall’accompagnamento ai sacerdoti alle ideologie odierne, dai giovani che lasciano il Paese al calo di vocazioni, fino alla unificazione delle diocesi, procedura che potrebbe interrompersi. Questa sera la preghiera per la pace.

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

Le problematiche del mondo di oggi, tra ideologie che appiattiscono, fenomeni migratori e manifestazioni antisemite, e quelle della Chiesa, come l’accorpamento delle diocesi o l’accompagnamento dei sacerdoti, sono state al centro del dialogo tra Papa Francesco e i vescovi della CEI oggi pomeriggio in Aula nuova del Sinodo. Poco prima delle 16, il Papa ha aperto la 79.ma Assemblea generale della Conferenza Episcopale italiana. Con i circa 200 vescovi italiani Francesco ha pregato l’Ora media, poi ha rivolto loro un saluto e infine ha consegnato un testo scritto preparato.

CEI, in Vaticano dal 20 al 23 maggio l’assemblea generale: apertura con il PapaL’intervento di Francesco aprirà i lavori della 79ª assise, seguirà l’incontro riservato con i vescovi. In programma un momento di preghiera per la pace con i presuli in …

Colloquio di un’ora e mezza

Come da inizio del pontificato, il Papa ha poi voluto dialogare a porte chiuse con i presuli italiani – già incontrati nelle sedici visite ad limina dei mesi scorsi – invitati a parlare liberamente e apertamente. Per un’ora e mezza, fino alle 17.30 Papa Francesco ha quindi ascoltato le loro domande e offerto risposte e spunti di riflessione.

Numerosi i temi avvicendatisi nel corso del dialogo: i giovani, quelli che restano e quelli che vanno via dall’Italia “impoverendola”, la preoccupazione per il loro presente e il loro futuro, le ideologie che si insinuano nella cultura e nella società, il calo delle vocazioni nascenti e la cura di quelle presenti, l’accoglienza dei migranti, quale dovere morale, l’inquietudine per il ritorno di espressioni di antisemitismo, la sinodalità, l’accompagnamento dei pastori ai sacerdoti.

L’accorpamento delle diocesi

Una delle tematiche principali è stata l’accorpamento delle diocesi italiane, una questione per la quale Francesco già nel suo primo incontro con la CEI del 2013 aveva esortato a una riflessione approfondita e a soluzioni pratiche, tenendo sempre conto delle perplessità di alcuni degli stessi vescovi circa le diverse identità culturali di ogni territorio e il rischio di un ingrandimento tale da creare difficoltà nella prossimità dei pastori. Situazioni rappresentante al Papa anche nelle diverse visite ad limina delle Conferenze Episcopali regionali che hanno consentito al Pontefice di “avere informazioni” prima poco chiare.

In questi anni sono state 22 le diocesi italiane unificate in persona episcopi. Ma non è detto che si continui su questa strada, è quello che emerso oggi nel dialogo tra il Papa e i vescovi: è possibile infatti un ripensamento di questa procedura. Una proposta emersa è quella di unificare più che altro le strutture, inclusi gli stessi seminari regionali (spesso popolati da un esiguo gruppo di aspiranti sacerdoti), come sollecitato dal Papa stesso in diverse occasioni in passato.

Crisi delle vocazioni

La questione è strettamente legata all’altro tema, emerso a più riprese oggi, del calo delle vocazioni. Alcuni vescovi hanno fatto presente la riduzione di comunità, sacerdoti e religiosi e Francesco ha richiamato l’esempio di diverse Chiese, specie quelle dell’America latina, dove l’attività della comunità è gestita da laici e suore.

Accompagnamento, sinodalità, preghiera

Focus nel colloquio anche sulla esperienza della sinodalità e sulla indicazione a seguire con affetto paterno i sacerdoti, che necessitano di essere accompagnati nei cambiamenti e nelle trasformazioni culturali del tempo moderno. Davanti ai problemi il Papa ha incoraggiato a non spegnere l’entusiasmo, nella certezza che Dio mai abbandona e anche con la forza dello Spirito Santo che aiuta ad affrontare le difficoltà con una mentalità e un atteggiamento nuovi.

Una Chiesa di “Santi, non mondani”, due riflessioni di BergoglioFrancesco consegna ai membri del Sinodo un volume che esce oggi per la Libreria Editrice Vaticana e raccoglie due suoi interventi, un articolo del ’91 “Corruzione e peccato” …

In dono il libro “Santi e non mondani”

Forte l’invito del Papa a vivere una Chiesa sinodale e anche a realizzare una solida formazione dei sacerdoti e dei laici, così da non cadere nella brutta tentazione del clericalismo. A tal proposito, è stato simbolico il dono consegnato dal Pontefice ai vescovi CEI: il libro “Santi e non mondani”, edito dalla LEV. Si tratta di una raccolta di contributi di Jorge Mario Bergoglio di epoche diverse: un testo del 1991, intitolato Corruzione e peccato, la Lettera ai sacerdoti della Diocesi di Roma dell’estate 2023, un’introduzione inedita dello stesso Pontefice. Tutti testi accomunati dalla denuncia della “mondanità spirituale” quale vera e propria piaga della fede.

Il saluto ai giovani camerieri del catering

Dopo un lungo baciamano e i saluti personali ai vescovi che questa sera vivranno un momento di preghiera con il Rosario per la pace nella Basilica di San Pietro, intorno alle 18.15 Francesco ha lasciato l’aula vaticana per fare ritorno a Santa Marta. Prima però, affiancato dal cardinale presidente Matteo Maria Zuppi, ha voluto salutare il gruppo di camerieri del catering “La locanda dei girasoli”, a Roma, che riunisce e dà impiego a giovani disabili o con la sindrome di Down. Tutti in fila con le loro divise, questa sera, erano emozionatissimi per aver potuto salutare il Successore di Pietro.