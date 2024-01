PAT * EX CASERMA CHIESA: « PROPOSTA LA PERMUTA AL MINISTERO DELLA DIFESA, PER REALIZZARE TRE PALAZZINE RESIDENZIALI PER I MILITARI »

17.09 - sabato 20 gennaio 2024

Ex caserma Chiesa: la Provincia propone una permuta al Ministero della Difesa. La Provincia autonoma di Trento vuole acquisire parte della ex caserma Chiesa, ancora di proprietà del Ministero della Difesa, dove dovrebbero essere realizzate tre palazzine residenziali per i militari.

È questa la richiesta presentata a Roma al ministro della Difesa Guido Crosetto da parte del presidente Maurizio Fugatti. In contropartita la Provincia ha offerto l’area a nord della Caserma Pizzolato di proprietà di Patrimonio del Trentino e, in parte, del Comune di Trento, oppure la zona a sud della Caserma stessa, di proprietà del Comune. In una di queste due aree i militari potrebbero quindi realizzare le loro nuove residenze.

Il ministro ha preso in considerazione la permuta delle aree riservandosi un approfondimento tecnico con i vertici della Difesa. L’idea della Provincia è di utilizzare l’area dove dovrebbero sorgere le palazzine per accorparla all’area destinata al nuovo Polo Ospedaliero di Trento ed alle opere accessorie allo stesso. Tale area peraltro, dalle più recenti interlocuzioni con l’Università e con il commissario per il nuovo Ospedale di Trento, è oggi ritenuta strategica.