TRANSDOLOMITES * BBT: PRESIDENTE GIRARDI, « VISITA GUIDATA ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO, MERCOLEDÌ 8 MAGGIO »

18.54 - mercoledì 27 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Mercoledì 8 maggio Transdolomites organizza la visita guidata alla Galleria di Base del Brennero conosciuta anche come BBT. Viaggio visita che l’associazione organizza da alcuni anni a questa parte. La Galleria di Base del Brennero è un sistema di gallerie che si sviluppa per una lunghezza complessiva di 230 km. Ad oggi sono già stati scavati 166 km di gallerie così ripartite:

Gallerie transito treni 68 km, Cunicolo Esplorativo 55 km, Altre gallerie 43 km . In prossimità di Innsbruck la galleria sarà collegata all’esistente circonvallazione ferroviaria della città austriaca raggiungendo complessivamente la lunghezza di 64 km. Ciò renderà la Galleria di Base del Brennero il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo al mondo.

La visita di Transdolomites riguarda il Lotto H61 di Mules . Avviato a settembre 2016 è il più grande della Galleria di Base del Brennero. Lo scavo con metodo meccanizzato avviene tramite l’impiego di due TBM doppio scudate. La TBM “Flavia” sta scavando la Galleria di Linea Ovest che ha raggiunto la prossimità del confine di Stato.

La TBM “Virginia” ha concluso, lo scorso 30 marzo 2023, lo scavo della Galleria di Linea Est e ha raggiunto il Brennero. I lavori in atto consistono nella realizzazione dei rivestimenti costituiti da conci in calcestruzzo che vengono realizzati nello stabilimento di Hinterrigger e applicati alla volta delle gallerie. Il lotto più meridionale di Mules è l’H71 detto di sottoattraversamento dell’Isarco i cui lavori si sono conclusi nel dicembre 2023.

Le opere di questo lotto collegheranno la Galleria di Base con la linea ferroviaria storica del Brennero e la stazione di Fortezza. Complessivamente sono stati realizzati 4,5 km di gallerie principali e 1,2 km di gallerie di interconnessione con la linea ferroviaria esistente.

Nell’ambito di questo lotto sono state sotto attraversate l’autostrada del Brennero A22, la strada statale SS12, la linea ferroviaria esistente e in particolar modo il fiume Isarco. Per sotto attraversare il fiume è stata utilizzata una particolare tecnica di consolidamento del terreno: il congelamento tecnicamente definito come “ jet grouting “ Il trasferimento avverrà con pullman organizzato con partenza prevista da Canazei alle ore 6,30 per scendere in direzione di Moena, Passo San Lugano, Ora, per poi raggiungere a Fortezza l’Info Point della BBT.

I punti di raccolta alle fermate di Trentino Trasporti in Fassa e Fiemme. Si prevede l’organizzazione di una navetta in partenza ore 7,30 da Trento da Via Dogana corsia bus turistici presso stazione della Ferrovia Trento-Malè.

Disposizioni per aderire alla visita al cantiere di Mules.

Età minima richiesta anni 14 compiuti ed età massima anni 74 ed in buona salute. L’età è determinata al momento della visita guidata.

Non è inoltre consentito l’accesso a portatori di pacemaker, persone con disabilità( es. carrozzina, grucce o simili), donne in gravidanza.

Modulistica per la visita a Mules sulla pagina web www.transdolomites.eu info Massimo Girardi, presidente di Transdolomites, Cell 320.4039769

Numero massimo partecipanti : 50

Massimo Girardi