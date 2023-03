PAT * CASA COMUNITÀ CLES: « SI OPTA PER LA RICOSTRUZIONE, PROTOCOLLO DI INTESA CON COMUNE DI TRENTO E APSS »

14.28 - venerdì 3 marzo 2023

Casa della comunità di Cles, si opta per la ricostruzione. Approvato un atto aggiuntivo al protocollo di intesa fra Provincia, Comune e Apss, la struttura sarà finanziata con fondi del PNRR. La Casa della Comunità di Cles sarà collocata all’interno di un edificio nuovo, perfettamente funzionale alle elevate necessità di una struttura a destinazione sanitaria. Oggi la Giunta, su indicazione dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, ha approvato un atto aggiuntivo al protocollo di intesa dello scorso anno fra Provincia, Comune di Cles e Azienda provinciale per i servizi sanitari che consentiva di accedere, per la realizzazione della struttura, ai fondi previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo.

“Le valutazioni tecniche emerse durante le fasi progettuali – commenta l’assessore Segnana – hanno fatto emergere che il fabbricato esistente, ovvero la Caserma dei Vigili del Fuoco di Cles, non si prestava ad ospitare le corpose dotazioni tecnologiche proprie di un edificio a vocazione sanitaria, si tratta infatti un fabbricato piuttosto vetusto e con caratteristiche costruttive intrinseche, difficili da adeguare alle necessità della futura Casa della Comunità. Per questo – conclude l’assessore – si è reso necessario rivalutare l’opportunità dell’adeguamento dell’edificio e optare invece per la sua demolizione e ricostruzione”.

Il nuovo edificio sorgerà sul sedime di quello esistente, con riserva di parte di un piano, della superficie totale di circa 222 mq, in piena disponibilità del Comune proprietario delle particelle fondiarie. L’atto aggiuntivo approvato oggi in Giunta sarà portato all’attenzione ed approvazione del consiglio comunale di Cles.