CENTO PER CENTO ANIMALISTI * CARNIVORI TRENTINO: « BLITZ QUESTA NOTTE CON NOSTRI STRISCIONI NEI SUPERMERCATI DI PADOVA – ROVIGO – FERRARA, “BOICOTTIAMO I PRODOTTI TRENTINI, GIÙ LE MANI DAGLI ORSI“ » (FOTO)

La perizia condotta sull’auto danneggiata allo Sciliar conferma che non è stato un Orso: i segni delle unghie e i peli appartengono ad altro Animale (forse un Cane). Non ci voleva poi molto, a notare la differenza, ma subito era partita l’accusa contro gli Orsi, in conformità alla campagna di odio e terrorismo in atto nel Trentino. Intanto l’Orsa Jj4 continua ad essere detenuta al Casteller, nonostante le sentenze TAR. E Fugatti insiste nella sua fissazione assassina. D’altra parte, Fugatti non può ammettere di aver sbagliato tutto nella gestione del territorio.

E’ necessario continuare a dar voce alla protesta a favore degli Orsi, finché la politica della giunta trentina verso gli Animali Liberi non cambierà: il silenzio è complice degli abusi.

Militanti di CENTOPERCENTOANIMALISTI martedì sera 16 maggio, hanno compiuto nuove azioni in zona di Padova, Rovigo, Ferrara, attaccando striscioni di invito a non vendere prodotti del Trentino ai supermercati iper Tosano (Ferrara), ALÌper (Rovigo) e iper Lando a Padova).

CENTOPERCENTOANIMALISTI