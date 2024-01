“COMPAGNIA DI LIZZANA“ – ROVERETO * “SIPARIO D’ORO 2024“: « 47 SPETTACOLI CONTRIBUIRANNO AD ANIMARE LA SCENA CULTURALE DEL TRENTINO (DAL 9/2 AL 22/3) »

08.12 - sabato 20 gennaio 2024

Il teatro è emozione, è un luogo dove ognuno di noi scopre o ritrova sé stesso immergendosi per una sera in storie che prendono vita davanti ai propri occhi. Il Sipario d’oro rinnova anche nel 2024 questa emozione grazie ad un interessante cartellone di 47 spettacoli che dal 9 febbraio al 22 marzo contribuiranno ad animare la scena culturale del Trentino.

Promosso dalla Comunità della Vallagarina, il Sipario d’Oro è organizzato dalla Compagnia di Lizzana “Paolo Manfrini” con la condivisione e il sostegno della Provincia autonoma di Trento – Assessorato alla Cultura, della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, dei Comuni di Rovereto, Ala Avio, Brentonico, Mori, Nogaredo Pomarolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano; la collaborazione della Co.F.As. e dell’Apt Rovereto, Vallagarina, Monte Baldo.

Il festival anche quest’anno mantiene invariato il format caratterizzato dal Concorso nazionale e dal Concorso regionale con una ricca e originale proposta e dal Circuito con 36 spettacoli allestiti in 15 teatri della Vallagarina.

Le novità, e in particolare gli spettacoli e le compagnie scelte quali finaliste dei Concorsi nazionale e regionale che costituiscono l’anima del Festival, sono state svelate ieri 19 gennaio alle ore 18 nel salone conferenze della Distilleria Marzadro, alla presenza di amministratori, compagnie, abbonati e collaboratori.

Per il Concorso nazionale 5 le compagnie in scena al Teatro Zandonai di Rovereto provenienti da Veneto, Umbria, Marche, Toscana e Puglia e scelte tra più di 80 domande giunte da tutta Italia presso la segreteria del festival. A contendersi il Sipario d’Oro 2024 e i numerosi premi in lizza saranno l’Associazione Culturale Teatroimpiria di Verona con Le Sedie di Eugéne Ionesco, uno dei massimi esponenti del teatro dell’assurdo, l’Associazione Accademia dei Riuniti di Umbertide (PG) con il divertente Tom,Dick, Harry di Ray Cooney e John Chapman, l’Associazione Culturale Stella di Porto Potenza Picena (MC) con il musical Revolution, la Compagnia Teatro Giovani di Lucca con 7 minuti di Stefano Massini, spettacolo che parla di lavoro, di donne, di diritti e Calandra Teatro di Tuglie (LE) con Don Chisciotte Sancio Panza da Cervantes nell’adattamento di Luigi Scorrano.

Il Concorso regionale, che si svolgerà al Teatro San Floriano di Lizzana, metterà invece a confronto 5 Filodrammatiche del territorio: il Gruppo teatrale Tuenno di Ville d’Anaunia con Oscar di Francesco Leonardi, la Filodrammatica di Laives con Boeing Boeing…l’amore vola…e va di Marc Camoletti, l’Associazione Lupus in Fabula di Volano e il suo Segreto, Segreto, Segreto! di Frank Barea la Filodrammatica El Grotel di Borgo Chiese con Ecco la Sposa di Ray Cooney e John Chapman e la Compagnia Teatrale Gianni Corradini con La Crociata di Teodoro di Andrea Visibelli.

A valutare compagnie e spettacoli, una giuria tecnica composta da Giuseppe Liotta, docente di Storia del Teatro Moderno e Contemporanea al Dams di Bologna, Roberto Marafante, regista teatrale, Riccardo Ricci, scenografo, e Marisa Bruschetti, presidente della Compagnia di Lizzana “Paolo Manfrini”. La giuria di esperti verrà affiancata per il Concorso nazionale, da una giuria giovani, formata da ragazzi di 8 scuole superiori di Rovereto (Liceo A. Rosmini, Istituto Don Milani, Liceo Depero, ITT Marconi, Liceo F. Filzi, ITET Fontana, Istituto Alberghiero, Opera A. Barelli). Anche il pubblico, grazie alle cartoline voto distribuite in occasione di ogni rappresentazione, avrà la possibilità di premiare quello che riterrà il miglior spettacolo.

Gli abbonamenti per gli spettacoli in programma al Teatro Zandonai e al Teatro San Floriano saranno in vendita dal 29 gennaio presso la segreteria del Sipario d’oro, in Corso Bettini 64 a Rovereto, aperta dalle ore 16 alle 18 oppure online sul sito sipariodoro.it dove si troveranno anche tutte le informazioni per gli abbonamenti e la prevendita degli spettacoli del Circuito.

Gli abbonati del Festival e i possessori della Sipario d’Oro Card avranno diritto dal 9 febbraio al 22 marzo, all’ingresso ridotto alle mostre dei musei, e viceversa, i visitatori dei luoghi della cultura cittadini, avranno ingressi agevolati agli spettacoli. Inoltre, per gli abbonati al Teatro Zandonai, il parcheggio del Mart sarà gratuito, previa richiesta al momento dell’acquisto dell’abbonamento.