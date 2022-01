PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * INFRASTRUTTURE: « INTERVENTI SU OTTO PONTI, STANZIATI 3,5 MILIONI DI EURO »

7:18 - 5/01/2022

Interventi su otto ponti: stanziati 3,5 milioni di euro. Integrato il Documento di programmazione. Il presidente Fugatti: “Iniziativa frutto del confronto con i territori”.

Manutenzione e restyling per otto ponti del Trentino. Gli interventi – del valore complessivo di 3,5 milioni di euro – sono stati inseriti nell’ultimo aggiornamento del Documento di programmazione settoriale 2021-2023 in materia di infrastrutture e trasporti ed opportunamente finanziati dalla Giunta, su proposta del presidente Maurizio Fugatti. “Si tratta di un’iniziativa frutto del costante confronto con i territori, che punta a migliorare la rete viaria della nostra provincia, guardando in particolare alla sicurezza delle persone. Un impegno importante, come testimonia l’ammontare delle nuove opere finanziate da questa Giunta, per un ammontare che sfiora i 187 milioni di euro” sono le parole del presidente della Provincia.

Nel dettaglio, ecco gli interventi previsti, che riguardano l’adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, la sostituzione dei giunti laddove necessario e gli interventi strutturali su travi, appoggi e pulvini a seconda delle esigenze.

– Completamento della sistemazione del viadotto Padergnone 1 sulla Strada statale 45bis Gardesana Occidentale al chilometro 139,211 nel comune di Vallelaghi (800mila euro). Lungo 216,90 metri, il ponte è realizzato con 9 campate.

– Sistemazione del ponte sul torrente Arione sulla Strada provinciale 25 di Garniga al chilometro 0,525 nel comune di Aldeno (200mila euro). Lunga 42,80 metri, l’infrastruttura è realizzata con 3 campate.

– Sistemazione del ponte “alle Porte II°” sulla Strada statale 237 del Caffaro al chilometro 66,964, nel comune di Borgo Chiese (800mila euro). Il ponte è lungo 81,45 metri ed è realizzato con 3 campate.

– Sistemazione del ponte a senso unico di marcia “torrente Vela 2” nel comune di Trento, che ha una lunghezza di 6,10 metri e una larghezza complessiva di 9 metri (200mila euro).

– Sistemazione ponte sul rio Brusago sulla Strada provinciale 83 di Piné al chilometro 20,273, nel comune di Bedollo (400mila euro). L’infrastruttura ha una lunghezza di 57,80 metri ed è realizzata con 3 campate.

– Sistemazione del ponte sul Fersina sulla Strada provinciale 135 Sinistra Fersina al chilometro 0,200, nel comune di Pergine Valsugana (300mila euro). Il ponte ha una lunghezza di 58,35 metri ed è realizzato con 3 campate.

– Sistemazione del ponte sul rio Piazzole sulla Strada provinciale 71 Fersina Avisio al chilometro 14,090, tra i comuni di Lona Lases e Segonzano (500mila euro). Questa infrastruttura ha una lunghezza di 58,90 metri ed è realizzato con 4 campate.

– Sistemazione del ponte sul rio Vagugn sulla Strada statale 239 di Campiglio al chilometro 37,290, nel comune di Spiazzo (300mila euro). Il ponte ha una lunghezza di 6,90 metri.