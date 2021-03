PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GRANDI OPERE: « LUNEDÌ FUGATTI INCONTRERÀ IL VICEMINISTRO MIT ALESSANDRO MORELLI, VISITE A RIVA DEL GARDA – PASSO SAN GIOVANNI – SEDE A22 »

Nel primo pomeriggio sopralluoghi a Riva e Passo San Giovanni. Grandi opere: lunedì incontro Fugatti-Morelli.

Tappa in Trentino per il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Alessandro Morelli, che lunedì 29 marzo sarà accolto dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti per un incontro istituzionale che prevede anche la visita ad alcuni cantieri di grandi opere.

Il primo incontro è previsto alle 14, al Municipio di Riva del Garda dove, alla presenza del sindaco, si parlerà del progetto della

ferrovia Rovereto – Riva e del parcheggio di interscambio.

A seguire, indicativamente alle ore 15.15, visita al cantiere della galleria passo San Giovanni – Cretaccio, assieme ai sindaci di Arco, Nago Torbole, Mori ed al presidente della Comunità Alto Garda Ledro.

A seguire, presidente e viceministro raggiungeranno il Palazzo della Provincia, a Trento. In conclusione un confronto con i vertici di A22 nella sede di Via Berlino.